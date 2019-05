DA cedeix Palmitjavila a CC perquè puguin fer grup propi

Tal com estava previst, DA va acordar ahir la cessió de l’escó de la subsíndica i consellera general Meritxell Palmitjavila a Ciutadans Compromesos per tal que la formació massanenca pugui constituir un grup parlamentari propi, que requereix d’un mínim de tres consellers. Així doncs, amb el nou reglament del Consell General els parlamentaris que es cedeixen ja no poden tornar al seu grup original durant tota la legislatura. Tenint en compte que l’activitat parlamentària de Palmitjavila es focalitzarà en el seu nou càrrec com a subsíndica, la seva capacitat de participar en qüestions purament d’elaboració legislativa ja era força limitada.



D’altra banda el grup parlamentari demòcrata, en la seva primera reunió d’aquesta legislatura, va aprofitar per avalar formalment la candidatura de Xavier Espot a cap de Govern pel debat d’investidura, que es celebrarà el proper 14 de maig. La candidatura va ser presentada a la Sindicatura a través del Registre de la Secretaria General, tal com contempla el reglament del Consell General.



Qui també va oficialitzar ahir la seva candidatura pel debat d’investidura va ser Pere López com a representant del PS, que pretén «presentar una alternativa a DA que doni resposta a la voluntat de canvi expressada a les urnes pels ciutadans».



En els propers dies està previst que tant demòcrates com socialdemòcrates es reuneixin, en una segona ronda de contactes, amb la resta de forces polítiques per tal d’aconseguir possibles suports de cara al debat d’investidura.