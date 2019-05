Benet qualifica de «decepció descomunal» l’ajuda dels cònsols

Un malentès entre els cònsols i Velles Cases Andorranes pot frustrar la restauració del Dodge Fargo. El president de l’entitat cultural, Claude Benet, va sol·licitar ajuda als comuns per sumar ingressos que els permetin fer un rentat de cara al vehicle que es va recuperar i que s’ha identificat com el que va contribuir a portar els primers visitants francesos al país. Ahir, en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols, s’anunciava que s’havia accedit a la petició i que l’agrupació de corporacions aportaria els 4.000 euros que els havien demanat. 4.000 euros en total.



La notícia va agafar per sorpresa a Benet. L’alegria inicial es va convertir en «decepció descomunal» en adonar-se que tan sols eren 4.000 euros i no els 28.000 que ell confiava aconseguir. «Si és així és un malentès, una decepció perquè per a mi era molt clar que demanava 4.000 euros per comú», va exposar, afegint que «òbviament s’agraeix la col·laboració, però només 4.000 euros no ens serveixen de gaire res». En la carta que va enviar als comuns s’explica que el pressupost per restaurar el Fargo supera de llarg les seves capacitats, per la qual cosa demanava «a tots els comuns d’Andorra una aportació de 4.000 €, la qual cosa ens permetria avançar en la restauració».



Replantejament

Benet va advertir que arribats a aquest punt «segurament ens haurem de replantejar si continuem endavant o si abandonem el projecte», perquè de moment estan lluny de la quantitat necessària per fer la intervenció. Tot i que no indica una xifra concreta, apunta que calculen que es necessitarien entre 60.000 i 80.000 euros.



Per tot plegat, el president de Cases Velles es pregunta «de què serveix lluitar per la cultura i el patrimoni cultural del país. Em pregunto si val la pena ni tan sols continuar amb l’associació».



Fins ara, a part dels comuns, només Ski Andorra ha confirmat una ajuda de 5.000 euros. Pel que fa a la col·lecta que s’ha obert perquè tothom hi pugui participar, Benet va indicar que tot i rebre donacions, no són massa copioses. D’altra banda, i en relació al Govern, va rebutjar participar en la proposta.