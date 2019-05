El CEO es proposa assolir els 2.500 socis amb el projecte de remodelació

El Centre Esportiu d’Ordino «serà cada vegada menys cívic i més esportiu». Així ho va assegurar ahir en roda de premsa el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del comú ordinenc, Jordi Serracanta, en la presentació de la segona fase del projecte de remodelació de la instal·lacions, que dona continuïtat a les obres ja iniciades al 2014 en la qual es va reformar el gimnàs. Ara però l’envergadura del projecte és molt superior i suposarà una transformació en l’estructura de l’edifici, així com també la construcció d’un altre infraestructura annexa, que en total abastarà una superfície d’uns 1.500 metres quadrats, és a dir, que el nou CEO comptarà amb unes dimensions considerables tenint en compte el disseny urbanístic d’Ordino. En aquest sentit, Xavier Orteu, un dels membres de l’estudi d’arquitectura Orteu Riba, va declarar que han tingut present que el projecte «no trenqui l’harmonia amb l’entorn del poble».

Tal com va explicar la cap d’Esports de la corporació, Judit Villaró, l’actual «sostre de qualitat» del CEO està fixat en 1.800 socis i a dia d’avui n’hi ha una llista d’espera de 200 persones, a qui esperen «donar resposta» abans de l’estiu amb tarifes personalitzades per franges horàries. «Cada vegada tenim més socis i usuaris i si no tenim més gent és per culpa dels vestuaris» va assegurar Serracanta, raó per la qual una de les prioritats en aquest projecte serà l’ampliació de dos nous vestidors, que confien que «posant el turbo» estiguin operatius a finals d’any. Així doncs, la corporació invertirà 3,6 milions d’euros en un projecte que «estarà enllestit en 14 mesos», és a dir, a l’estiu del 2020, amb la meta d’assolir «un sostre de qualitat de 2.500 socis», va manifestar Villaró.

S’habilitarà una sala per judo, es construiran nous vestidors i un ascensor per connectar el poble amb l’aparcament

A banda de l’ampliació de vestidors, l’obra també contempla la construcció d’un edifici nou aprofitant una zona exterior fins ara infrautilitzada. En aquest futur edifici s’habilitarà una sala per a la pràctica del judo, «una necessitat de la parròquia» segons va informar Serracanta, es crearà una sala polivalent i es canviarà l’ubicació d’una nova recepció. Així mateix, des del comú ordinenc pretenen també resoldre «les incongruències en els accessos» amb un nou ascensor que comunicarà centre del poble amb l’aparcament Prat de Vilella. D’altra banda, el rocòdrom que hi ha a l’exterior no es veurà afectat i s’afegiran uns lavabos públics.

«Una de les coses que ens vam plantejar és que això tingués recorregut» va expressar Serracanta en relació amb qualsevol necessitat que sorgeixi en el futur. La idea és que «en els propers 10 anys puguem anar creixent sense una inversió important i adaptant petits espais» va concloure el conseller ordinenc.