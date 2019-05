La Federació Andorrana de Futbol segueix inoperativa després que ahir la policia escorcollés la seva seu en el marc de l'operació "Cautxú" que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen. En aquesta intervenció, a més, es va detenir a Tomàs Gea, secretari general de l'entitat i al seu president, Víctor Santos. D'aquesta manera, els treballadors de l'entitat no han pogut accedir a les oficines avui perquè els agents no els han deixat entrar.

D'altra banda, per part de la FAF confien que tot torni a la normalitat aviat i que aquest cap de setmana es puguin celebrar totes les competicions, ja que, ara per ara no s'han suspès ni els partits ni els entrenaments.