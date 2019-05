Els alcaldables de la Seu exposen el model econòmic

La Sala de Sant Domènec es va omplir dimarts al vespre amb motiu de l’acte d’alcaldables organitzat per l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU). La iniciativa va aplegar els caps de llista a les eleccions municipals del 26-M a la Seu d’Urgell: Jordi Fàbrega (Junts per la Seu), Òscar Ordeig (Compromís x La Seu), Francesc Viaplana (ERC), Xènia Antona (CUP), Enric Riu (La Seu en Comú), Pere Chica (PP), Carolina Castillejo (Ciutadans) i Manuel González (Vox).



Durant el debat es van plantejar tres grans preguntes: les propostes econòmiques de cada grup, cinc iniciatives concretes per reactivar l’economia a la ciutat i les inversions prioritàries al municipi. Els alcaldables van començar desgranant el seu programa econòmic i van remarcar la importància del veïnatge amb Andorra, la creació de llocs de treball, el suport als emprenedors i al comerç local, la necessitat d’aprofitar recursos com els productes alimentaris, l’habilitació de nou sòl industrial o el desenvolupament de sectors urbanístics com l’Horta del Valira o la Ciutadella.

Turisme

Pel que fa a l’aposta pel turisme, es va recordar el pas endavant que suposaria que la Catedral de Santa Maria fos declarada Patrimoni de la Humanitat i també es va instar a la instal·lació del sistema de GPS a l’aeroport de la Seu. Tanmateix, un dels grups va exposar la necessitat de superar el model de «turisme i totxo» i va qüestionar els futurs Jocs Olímpics d’Hivern. Un altre dels àmbits en què es va incidir va ser la necessitat d’agilitzar els tràmits a l’administració, revisar l’urbanisme, garantir serveis públics de qualitat i millorar l’oferta de pàrquings, a més de replantejar la zona blava. En relació amb les inversions, la majoria d’alcaldables van coincidir en la necessitat de crear una residència per a la gent gran i habilitar pisos assistits, fer realitat el nou CAP, invertir en l’hospital urgellenc i millorar el centre històric.