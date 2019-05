El Govern pagarà als empresaris del Pas la seva part de la CASS

Els comerciants agraeixen la celeritat al Govern però recorden que encara queden demandes pendents

L’Administració Pública donarà un ajut directe als empresaris del Pas de la Casa per tal de pal·liar al màxim els perjudicis del tall a la RN22 i, de moment, ja els ha promès que subvencionarà la part de la cotització de la CASS que correspon a l’empresa –15,5%– que exerceix la seva activitat al poble, així com aquelles que estiguin vinculades a la prestació del sector turístic. D’aquesta manera ho va anunciar ahir el ministre d’Ordenament Territorial en funcions, Gilbert Saboya, als comerciants de la localitat encampadana en una reunió a porta tancada i, posteriorment, ho va fer públic el ministre portaveu en funcions, Jordi Cinca. A més, el Consell de Ministres també va aprovar una mesura fiscal excepcional que preveu que els propietaris dels establiments afectats puguin ajornar el pagament de la liquidació de l’IGI que inclogui els dies del tancament de la frontera. L’impacte econòmic d’ambdues mesures, va afirmar el ministre, tindrà un cost orientatiu de 250.000 euros i «possiblement» sortirà del fons d’emergències anunciat per Martí d’1,2 milions.



Cinca va recordar que aquest és el tall de carretera més llarg i greu dels darrers «50 o 60 anys» i que aquestes mesures no són incompatibles amb les que pugui emprendre el Comú d’Encamp.

Campanya de consum intern

En la mateixa reunió de Saboya, també hi era el ministre de Turisme en funcions, Francesc Camp. Ell va ser qui va explicar als comerciants que a partir del dia 11 de maig i fins al 2 de juny s’engegarà una campanya de turisme i consum intern per tal d’atraure visitants al Pas de la Casa. Segons Camp, no es tracta només d’un gest de solidaritat sinó que veritablement es preveu incentivar les compres a través de concursos i premis valorats en més de 7.000 euros. «Amb el tiquet d’una compra superior a 20 euros i s’entrarà a un concurs per aconseguir unes vacances per un import de 3.000 euros, tres iPhones i tres forfets de temporada de Grandvalira», va explicar el ministre. La campanya de promoció es durà a terme a escala nacional i a les regions del sud França i tindrà un cost de 17.000 euros.

Satisfets amb el Govern

«Les notícies que ens ha donat el Govern estan molt bé. Moltes gràcies. Estem molt satisfets perquè han actuat ràpidament, tot i que sabem que no serà gens fàcil perquè la culpa és de França», va valorar el president d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrier. En nom de tots els comerciants i afectats, Carrier va manifestar que malgrat «estar molt contents, el Govern no ha acceptat totes les propostes» i encara queden algunes «molt importants» que hauran de passar per l’aprovació del Consell General. Així mateix, el president d’Iniciativa Publicitària va demanar que «la greu situació que estem vivint» serveixi per «fer pinya i crear una unitat de comerciants forta que ens faci treballar tots junts».