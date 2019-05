'El futur és ara' a punt per a la Biennal de Venècia

La ministra en funcions de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, s’ha desplaçat a Venècia per assistir a la inauguració de l’exposició artística “El futur és ara” (Future is now) de Philippe Shangti, el projecte que representa Andorra a la Biennal d’Art de Venècia, que s’inaugurarà oficialment avui en el marc de la 58a edició d’aquest certàmen internacional.



Així, aquest vespre, al pavelló d’Andorra, ubicat a l’Institut Santa Maria della Pietà, s’esperen més d’un centenar de convidats entre autoritats de diferents institucions i especialistes i crítics d’art. Es preveu la presència d’alguns especialistes de la cultura com el comissari francès, Henry Périer, la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Mariàngela Vilallonga, la directora de l'Institut Ramon Llull, Iolanda Batallé així com ciutadans andorrans que s’han desplaça a la ciutat italiana per a assistir a la mostra. La ministra en funcions de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, juntament amb la directora general de Cultura, Montserrat Planelles, ja han visitat el pavelló d’Andorra acompanyats per Shangti i la comissària, Eva Martínez, "Zoe", en una jornada preinaugural en la qual ja s’han rebut els primer visitants i periodistes interessats en la proposta. El projecte de Shangti es troba dins dels marcs del metallenguatge de l’art. Es tracta d’una proposta provocadora, articulada com una instal·lació fragmentada per criticar els efectes del consumisme exacerbat i sacsejar la consciència col·lectiva. Obres de colors saturats i brillants, amb acabats perfectes i nets, que busquen, tanmateix, la protesta i la provocació.



Shangti retrata de manera audaç la superficialitat construint històries pensades al mil·límetre. Fotografia, escultura i també audiovisual d’estil kitsch, el projecte de Shangti ens apropa a l’estètica contemporània en clau art pop.