L’ocupació hotelera baixa un 6% durant la temporada d’hivern

L’ocupació hotelera durant la temporada d’hivern 2018-2019 –dels mesos de desembre a abril– en el seu global va ser d’un 61,97% enfront del 66,02% de la temporada anterior, el què representa una disminució del 6,13%. Segons les dades de la Unió Hotelera (UHA), ha estat una temporada complicada per la tardança a arribar la neu, nevades que es varen concentrar en el mes de gener, i per les altes temperatures a finals de febrer i principis de març. A més, el fet que la Setmana Santa fos a finals d’abril va contribuir a una campanya general irregular, com ja s’ha anat anunciant tot aquest temps.

A l’abril, però, l’ocupació va pujar un 11% en comparació amb el mateix mes de l’any 2018. La parròquia que va registrar major ocupació va ser Escaldes-Engordany amb un 59,67%, seguida d’Andorra la Vella amb un 55,80%, Canillo amb un 49,23%, les Valls del Nord amb un 39,95%, Sant Julià de Lòria amb un 39,67%, mentre que Encamp amb un 38,46% i la població del Pas de la Casa amb un 38,46% van ser les que van tenir menys demanda.

Un altre aspecte a destacar és l’evolució dels preus: un 46% dels establiments enquestats va augmentar el seu preu mitjà i d’aquests, un 10% el van augmentar més d’un 25% respecte a l’any anterior. Un altre 46% dels participants van preferir abaixar el preu mitjà, i un 8% el va mantenir. Respecte a l’evolució de la facturació, un 72% la va augmentar, i d’aquests, un 38% la van augmentar més d’un 25%. En canvi, un 23% la van abaixar i un 5% la va aconseguir mantenir.