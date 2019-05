La Federació Motociclista vol el Mundial ‘outdoor’ i l’‘indoor’ el 2020

Després d’haver acollit el Trial Tres Nacions el cap de setmana passat i la darrera prova del Campionat del Món indoor de trial fa dues setmanes, la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) aposta per acollir l’any que ve una prova del Mundial outdoor i repetir la final del d’indoor.

Segons va explicar la presidenta de l’FMA, Natàlia Gallego, a EL PERIÒDIC, «aquestes podrien ser les dues grans cites de l’any que ve». Així, aposta perquè el Tres Nacions se celebri a Espanya o a França i va explicar que «ja hem fet la petició per acollir totes les categories masculines, femenines i el campionat elèctric d’una prova del Mundial outdoor». «Ens agradaria repetir l’X-Trial perquè va anar molt bé, que fos una cita permanent, que acabés el Mundial a Andorra», sentenciava.

A més a més, va reiterar que «volem tenir les dues proves i recuperar l’outdoor, una competició formada per més de 70 pilots i que té molt prestigi internacionalment». Aquesta prova «sempre és interessant per Sant Julià, però si la Federació Internacional no ens dona aquesta prova, miraríem de repetir el Tres Nacions», subratllava. En aquesta línia, va recordar que el precalendari se sabrà d’aquí a un mes, encara que finalment serà l’assemblea qui ho confirmarà al desembre.

Pel que fa al futur de la prova disputada aquest cap de setmana, va assegurar que «podríem fer que fos una seu permanent i que cada any se celebrés a un país». «Encara ens hem de reunir, però està clar que tot el que surt molt bé es pot mirar de repetir», remarcava.

15 dies frenètics

El Trial Tres Nacions va arribar just una setmana després que Andorra acollís la darrera prova del Campionat del Món d’X-Trial al Poliesportiu d’Andorra, circumstància que va fer que el Principat es convertís, de nou, en capital del trial. Va ser, a més, una competició en la qual Toni Bou va tornar a vèncer, amb autoritat a casa, sense donar opcions als rivals i mostrant el seu gran domini de l’especialitat. «El nivell de la prova va estar molt bé, els pilots estan molt contents, en especial els francesos que mai havien competit al país i tenien moltes ganes de venir», puntualitzava Gallego i manifestava que «els va agradar molt les zones d’aigua, uns recorreguts que no tenen sovint».

Per un altre costat, Gallego va voler celebrar el cartell de la prova perquè «vam tenir els millors pilots d’Espanya, que, al final, són els millors del món».

Així, va assegurar que «era complicat organitzar-lo per les moltes persones que hi van treballar, però estem molt contents» perquè «era la primera vegada que es feien tres campionats nacionals a la vegada, amb gairebé 250 pilots i 24 zones per construir, a més de la zona indoor a la plaça de la Germandat». «No sabíem si sortiria tot bé i si les zones tindrien el nivell adequat, a més de si logísticament compliríem», revelava i afegia que «al final, només hi va haver un incident perquè van haver d’evacuar un pilot en helicòpter que havia patit una caiguda en una de les zones del campionat d’Espanya, de manera que la competició es va aturar mitja hora, a principi de la jornada de diumenge».

Reivindicació

El Trial Tres Nacions va servir també per reivindicar-se davant de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) perquè en el darrer any, aquesta va apostar per no organitzar una prova d’outdoor al Principat, de manera que Andorra va respondre organitzant un esdeveniment de gran magnitud amb la federació francesa i l’espanyola. En aquest context, a la prova, hi van assistir membres de la Comissió de Trial de la FIM que en paraules de Gallego, «van marxar molt contents després de veure el gran equip de treball que tenim i el gran repte que ens havíem posat». A més, «van veure que som capaços de tot i d’homogeneïtzar tres reglaments».

Pel que fa al futur més proper, l’FMA centrarà els esforços en els campionats nacionals i en treballar la base, tant en enduro com en trial.