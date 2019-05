La Fiscalia retira l’acusació contra un pare jutjat per abusar de la filla

Després de més de cinc hores de judici i les declaracions com a testimonis d’una doctora forense, un pediatre i sis psicòlegs, la Fiscalia va retirar ahir l’acusació contra un pare processat per realitzar presumptament tocaments a la seva filla quan aquesta tenia quatre anys. La menor va patir una vulvitis després de passar un cap de setmana del 2014 amb el progenitor. En tornar a casa, la mare la va banyar, va veure la vermellor a la zona genital i va posar una denúncia acusant el pare. El Ministeri Públic va considerar durant el judici que «no queda provada la realitat» que va explicar la nena perquè «durant cinc anys ha estat pressionada. Se la pot haver suggestionat amb reiterades preguntes inductives», va exposar la fiscal.

L’acusació particular demana presó condicional perquè la nena afirma que l’home va torcar-li la zona genital

«Mai he tocat a la meva filla. És una invenció de la meva exparella», va reiterar l’acusat, a la vegada que va precisar que la menor, que ara té 10 anys, «ja havia patit anteriorment vulvitis i li havia comprat la crema que em va dir la seva mare», de la qual es va separar abans dels fets jutjats. Una doctora forense va explorar la menor i no va detectar «absolutament res, més enllà d’una inflamació de la vulva», va indicar. Tanmateix, va manifestar que «en cap moment la menor va declarar per pròpia voluntat. La mare la guiava i forçava una resposta».



No obstant això, quasi tots els psicòlegs, incloent-hi la professional que va fer l’informe pericial, sí que van «donar credibilitat» al relat de la nena, tot i admetre que a aquella edat els nens «tenen un alt grau de suggestivitat per part d’adults». A més, van donar més detalls dels presumptes abusos: «La pacient em va dir que el pare li feia pessigolles a la panxa i, en demanar-li que s’assenyalés la zona, es va tocar la vulva», va relatar la terapeuta que va fer-li el seguiment durant el 2014. «Em va dir que el pare li tocava la zona genital mentre dormien junts. Li apartava la mà, però la tornava a tocar. No pressionava», va precisar. Tots els experts, a més, van certificar que la nena patia –i encara ho fa– un rebuig cap al progenitor, així com cap als homes en general. Una altra psicòloga, però, va fer un contrainforme del pericial en el qual sosté que «les preguntes inductives fetes durant la prova pericial invaliden i contaminen la declaració de la menor».



Sigui com sigui, ahir es va presentar una prova que va fer prendre la decisió final a la Fiscalia. La menor, que segueix en teràpia psicològica, va escriure un text i va fer un dibuix entre finals de març i abril d’aquest any. Els va fer després que la Batllia notifiqués a les parts la data del judici. El tribunal no va mencionar públicament el contingut, però la terapeuta va indicar que la menor expressava que «volia que tot acabés». «Arran d’aquestes proves, retirem l’acusació», va precisar la fiscal, al·legant una altra possible suggestió sobre la menor. L’acusació particular, en canvi, manté la pena sol·licitada inicialment per la Fiscalia de quatre anys de presó, una indemnització de 3.000 euros i la privació d’entrar en contacte amb la menor. La defensa reclama l’absolució.