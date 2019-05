El Festival Ull Nu surt al carrer amb propostes per a tots els públics

L’edició d’enguany del Festival Ull Nu, que es desenvoluparà entre els propers dies 22 i 26 de maig, traslladarà l’art al carrer i, tal com va explicar ahir el director del festival, Hèctor Mas, oferirà diverses propostes destinades a tot tipus de públics per complementar la projecció dels curtmetratges, migmetratges i llargmetratges que han passat a la final, un total de 23. D’entre les activitats que s’han previst, Mas va destacar les instal·lacions artístiques, els concerts i les xerrades.

Hèctor Mas: «La programació és molt variada i està enfocada a tot tipus de públic, des de famílies fins a un ‘target’ més especialitzat»

De fet, el casc històric serà l’espai on es desenvoluparan la majoria de les propostes. Pel que fa a les instal·lacions, se n’han programades tres que es podran veure el dissabte 25 a la nit, concretament entre les 21.00 i les 23.00 hores. L’escenari per als concerts s’instal·larà als Jardins de Casa de la Vall, que dissabte acollirà les actuacions de Cauto, acompanyada de l’espectacle visual de l’artista Anton Babinski (20.00 hores), i de Nightcrawler (22.00 hores). El diumenge, a les 12.00 hores, l’ONCA oferirà el concert matinal, Duo de cine, en què la pianista Míriam Manubens i el violinista Alexandre Arajol presentaran el seu Tastet de grans bandes sonores.

Infants, famílies o gent del sector

A banda de les projeccions dels curtmetratges i llargmetratges finalistes, s’han previst tallers, exposicions i una sessió infantil que, tal com va manifestar el director del festival, «està pensada més aviat per a un públic familiar». Tot insistint que la programació és «molt variada» i està enfocada a tot tipus de target, Mas no va voler deixar d’anomenar les xerrades per a un públic «més especialitzat», com Secció Pro, amb les creadores de la sèrie de TV3 Les de l’hoquei i l’actriu Clàudia Riera, o El present és femení, una conversa entre Natza Farré, periodista i locutora de La competència de RAC1, Elena Martín, actriu i directora, i Laia Ateca, dissenyadora de producció.

L’organització del festival ha programat la projecció dels migmetratges i llargmetratges per als tres primers dies de l’esdeveniment, mentre que ha volgut destinar el divendres i el dissabte als curtmetratges.