Les famílies andorranes podran adoptar infants de l’Equador

El ministre portaveu en funcions, Jordi Cinca, va anunciar ahir, després del seu darrer Consell de Ministres, que l’Executiu, a través del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, ha arribat a un «acord administratiu» amb el Ministeri d’Inclusió Econòmica i Social del Govern d’Equador perquè les famílies andorranes puguin adoptar infants provinents del país llatinoamericà. Cinca va explicar que aquesta resolució, «que és fruit d’un treball que ve de lluny», entrarà en vigor «de manera immediata», raó per la qual va convidar a les famílies que ho desitgin d’adreçar-se al Ministeri d’Afers Socials per començar ja a «formalitzar els requisits». A més, segons va informar Cinca, les característiques de l’adopció internacional a l’Equador s’adeqüen a la legislació andorrana i a les demandes de les famílies del país.

En aquest sentit, el ministre portaveu en funcions va posar en valor que el període de temps que es necessita per rebre una assignació és de dos anys, una xifra «lleugerament més curta que en altres països». En relació amb Equador, Cinca també va destacar la seva «legislació oberta» a l’hora d’acceptar diferents «estructures familiars», ja siguin matrimonis, parelles de fet o persones a títol individual. Atès aquestes circumstàncies, l’acord contempla que tant els matrimonis com les parelles puguin adoptar infants majors de cinc anys, mentre que les famílies monoparentals podran accedir a l’adopció d’infants compresos entre els sis i els nou anys. Per últim, un altre dels aspectes que es va valorar va ser que la llengua vehicular a l’Equador és «un facilitador important per a la integració dels menors amb les famílies adoptives d’Andorra».

Així doncs, el país sud-americà passarà a engrossir la llista de països en els quals Andorra té conveni per adoptar infants, que actualment està formada per Filipines, Xile, la República Dominicana, Eslovàquia, Colòmbia i Brasil.

Emissió de bons de 100 milions d’euros

El Consell de Ministres va aprovar ahir una nova emissió de bons per import de 100 milions d’euros per refinançar el deute públic. Tindrà una durada de 18 mesos i es dividirà en dos parts: 50 milions d’euros aniran a parar a una subhasta general i els altres 50 milions d’euros només aniran adreçats a societats públiques.

El Govern inclou la factura electrònica

Amb la voluntat de seguir aplicant l’administració electrònica en l’ordenament jurídic i reduir el consum de documents físics en paper, el Govern va aprovar ahir una modificació del Reglament que regula les obligacions de facturació per incloure la factura electrònica, tant en el sector públic com privat.

Licitació de material informàtic escolar

Les diverses escoles del país, dels tres sistemes educatius, es veuran beneficiades per l’adquisició de material informàtic i multimèdia amb l’objectiu d’impulsar les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC). El termini límit per presentar les ofertes és el 13 de juny del 2019 i es farà a través d’un concurs nacional.

Nou règim simplificat per les asseguradores

El Govern va aprovar ahir un nou reglament de desenvolupament de la llei d’ordenació i supervisió d’assegurances per a certes delegacions en el Principat. La finalitat és establir un règim adaptat a les peculiaritats per les delegacions de companyies d’assegurances.