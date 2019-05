El bisbe reivindica mantenir «la identitat i la sobirania» d’Andorra

El bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, va reivindicar ahir, durant la missa que va presidir per l’aplec de Sant Miquel d’Engolasters, mantenir «la identitat i la sobirania» d’Andorra en «moments de transició» com és el canvi d’autoritats en aquesta nova legislatura. «Andorra és un país que viu de les seves tradicions i no podem oblidar les nostres arrels» va pronunciar Vives per recordar l’efemèride dels 600 anys del Consell de la Terra.

En aquest sentit, Vives va convidar als presents a «distanciar-vos del dia a dia i no viure només allò immediat» per no caure en «el perill de ser desmemoriats», raó per la qual va aprofundir en el valor dels aplecs i la germanor que envolta el dia de Sant Miquel d’Engolasters.

D’altra banda, el mossèn Jaume Soy va explicar que l’Àrea de Patrimoni del Ministeri de Cultura està treballant per dur a terme la restauració de l’esglèsia romànica. «Actualment s’està fent una escala interior perquè puguin posar dues campanes» va detallar Soy, qui va confiar que l’any vinent podran tornar a repicar en el seu màxim esplendor.