Caldea repeteix xifres i supera els 200.000 visitants a l’hivern

Els resultats de la temporada d’hivern de Caldea assenyalen que el nombre de visitants que van anar a la instal·lació d’Escaldes-Engordany entre els mesos de desembre i abril presenta un empat tècnic respecte a l’exercici anterior, registrant un total de 201.356 usuaris durant els cinc mesos.



Els clients van decidir-se en un 80% pel Termolúdic, mentre que la resta ho van fer per Innú. Durant aquest any Caldea ha celebrat el 25è aniversari de la seva inauguració, realitzant un seguit d’activitats lúdiques per commemorar l’efemèride, amb espectacles de música i jocs d’aigua, acròbates de teles, xanquers i ballarins, que van conformar un programa extens al llarg del calendari per entretenir els usuaris. Per Setmana Santa el nombre de clients va augmentar, permetent que les xifres del mes d’abril augmentessin en un 30%, arribant als 27.700 al Termolúdic i als 5.682 a Innú. Aquestes dades són superiors a les previstes inicialment, perquè la festivitat arribava en dates posteriors a les que va presentar l’any passat.

Satisfacció entre els clients

Com és habitual, Caldea va realitzar enquestes durant la temporada d’hivern per conèixer de primera mà l’opinió dels visitants sobre la seva estada al centre. En total van respondre 1.500 persones. El grau de satisfacció global arriba al 8,33.

Resposta a la xarxa

Les visites a la web www.caldea.com van tenir un augment significatiu respecte a l’hivern anterior. La plataforma en va rebre 630.097, significant una pujada que ascendeix al 19%. El canal online és una de les principals vies en la compra d’entrades per a les diferents activitats que ofereix el centre escaldenc, confirmant la tendència dels últims anys. La compra a través d’internet és cap a on s’està enfocant el client.