El Trofeu Pyréneés comptarà amb 260 participants

Per tercer any consecutiu, torna el Trofeu Pyréneés d’handbol i com a gran novetat en aquesta edició també està dirigit a nens de 10 i 11 anys, després que en les passades edicions només estava dirigit a nens de vuit i nou anys.

En aquest sentit, Edgar Serra, director esportiu de la Federació Andorrana d’Handbol, va explicar que és «un torneig molt important» perquè compta amb 260 inscrits de 12 escoles que en total formaran 26 equips que competiran en 12 camps ubicats a la Borda Mateu el pròxim 14 de maig. D’Andorra hi participaran quatre escoles.

«Hem pres la decisió d’ampliar l’edat perquè molts nens que havien participat en el torneig, volien repetir i, per tant, és una manera de donar-li continuïtat», assegurava i afegia que «és molt important pel desenvolupament nacional de l’handbol».