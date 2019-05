Torna la Caiac Extrem Vall d’Ordino amb 30 inscrits

Ordino torna a acollir aquest cap de setmana la Caiac Extrem Vall d’Ordino, prova que torna al Principat per setè any consecutiu. En aquest sentit, la prova vol arribar als 30 inscrits i dissabte es disputarà el boardercross mentre que diumenge se celebrarà la prova individual. És una competició que forma part el circuit espanyol per segon any consecutiu.

En aquest context, Jordi Serracanta, conseller de Turisme i d’Esports d’Ordino, va indicar que «és fantàstic per a nosaltres que es pugui tornar a celebrar aquesta prova perquè dona més activitat a la parròquia, i no només això, sinó que tenim un riu que és molt bo per veure l’espectacle». Així, va indicar que «esperem que els participants gaudeixin» i que «vingui molta gent». A més, va assegurar que «és una prova que té molt futur» i que en el cas d’Ordino, «dona moltes possibilitats perquè es pot veure de prop de la carretera o des de la Ruta del Ferro».

També va reiterar que la prova «seguirà tenint el suport del Comú» perquè «és el tipus d’esport que busquem, així més extrem com el Freeride World Tour que acollim a l’hivern».