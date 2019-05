Preocupació dels clubs per la mala imatge que genera el ‘cas Cautxú’

Els clubs de futbol que competeixen a la lliga nacional es van mostrar ahir molt inquiets després de les detencions del president de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Víctor Santos i el seu secretari general, Tomàs Gea, en el marc de l’operació Cautxú per la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen. Així, aquests van coincidir en el mal que fan aquests fets a la imatge del futbol nacional i van comentar que la federació encara no s’havia posat en contacte amb ells per transmetre’ls tranquil·litat i confirmar-los que les competicions segueixen la seva rutina.

D’aquesta manera, segons va explicar Meritxell Marot, presidenta de l’FC Encamp, «estem a l’espera de com evolucionen els fets» i «esperem que d’aquí poc es reuneixin amb nosaltres perquè no ens han dit res, no tenim notícies». En aquesta línia, va indicar que «està clar que això afectarà la imatge del futbol» però va recordar que els detinguts «són innocents fins que es demostri el contrari». «De moment, nosaltres seguim amb el nostre dia a dia fins que ens diguin el contrari», assegurava. Així mateix, Gonzalo Donsión, president de la UE Engordany, va mostrar la preocupació pels fets, igual que Antonio da Silva, president de l’FC Lusitans, que va remarcar que «no crec que la Federació hagi ficat la mà, no té cap sentit». «Estic molt preocupat perquè és dolent pel futbol», reiterava.

Qui també va mostrar la seva preocupació va ser Antoni Giribet, president de la UE Sant Julià i expresident de la federació. «És una situació que no és agradable i ara per ara, no sabem si jugarem el cap de setmana», afirmava i reiterava que «hi ha silenci absolut». «Això dona mala imatge, no ens ho hauríem esperat mai, quan jo vaig ser president, les coses havien anat bé», recordava i afegia que «és una sorpresa absoluta tenint en compte les exhaustives auditories que fan la UEFA i la FIFA perquè els diners s’han de fer servir per al que et diuen». «No entenc que ara surti això, costa de creure, ja veurem si són culpables, per ara no hi ha res», sentenciava.

Per la seva banda, Boris Antón, jugador de la UE Santa Coloma, va desitjar que «tot quedi en res» i va manifestar que «estem preocupats» i que, «si algú ha comès un delicte, que pagui». «Esperem que la reputació de la federació quedi en bon lloc», subratllava i aprofitava per «negar rotundament les acusacions totalment ridícules» sobre les alteracions d’alguns resultats. «Estem molt tranquils perquè no és cert», reiterava.

A més, Jordi Cinca, portaveu en funcions del Govern, va revelar que «els fets es veuen amb molta preocupació» perquè «malmet una federació molt important del país que té molta base i molts federats». «Qualsevol fet que afecti el prestigi, la reputació i la imatge del país, genera malestar», va afegir i va desitjar que «tant de bo quedi en res». «Esperem que la federació i la seva activitat no quedi afectada i, si al final, algú s’ha extralimitat i ha comès un acte il·lícit, que això no malmeti la seva activitat i el seu funcionament», sentenciava.

No declaren davant la Policia

Santos i Gea passaran avui a disposició judicial després que ahir s’acollissin al seu dret a no declarar davant la Policia perquè el cas està sota secret de sumari i encara no coneixen els càrrecs dels quals se’ls acusa. Així mateix, sí que declararan a la batllia quan disposin d’aquesta informació.

Per un altre costat, diverses persones de la FAF haurien estat citades a declarar ahir, entre elles, el director tècnic de l’entitat, David Rodrigo. Després d’aquests fets, els treballadors tornaran avui a l’oficina després de dos dies d’aturada pels escorcolls. A més, la junta es va reunir amb ells ahir per tranquil·litzar-los i confirmar-los que tota l’activitat continua igual.

L’aturada de la federació, amb conseqüències per a les competicions

Tot i que avui la federació torna a operar amb total normalitat, l’aturada del seu funcionament pot tenir conseqüències per a totes les competicions.

Primer de tot, cal recordar que tot el sistema informàtic de la federació ha estat inactiu i, per tant, això podria afectar els partits de la pròxima jornada. Així mateix, els clubs que tenen competicions no nacionals, també necessiten poder resoldre els temes de caixa, ja que necessiten fer front a les despeses econòmiques de la jornada.

A més a més, cal tenir en compte com afectarà tot això als arbitratges i a l’organització de la lliga, així com el tema de les sancions, ja que segur que se’n veuen perjudicats.