Dimissió de Bartumeu i la Comissió Nacional d’SDP

Jaume Bartumeu i tots els membres de la Comissió Nacional d’SDP presentaran la seva dimissió en els propers dies. Així ho ha decidit el partit després dels mals resultats de les últimes eleccions generals que va deixar la formació progressista fora de l’arc parlamentari.

Les dimissions es faran oficials dissabte a la reunió del Consell Nacional convocada pel president progressista i entre elles, destaca, la del mateix Bartumeu que, tot i renunciar al seu càrrec, es mantindrà a disposició del partit per continuar treballant en aquell lloc que els seus membres ho considerin oportú.

A partir d’aquí, el partit progressista obrirà un període per a la presentació de les noves candidatures que s’hauran d’escollir en una assemblea general extraordinària que tindrà lloc a mitjans de juny, tal com marquen els estatuts de la formació.

Els progressistes ja van fer una primera reunió l’11 d’abril, just passades les eleccions, per fer una primera valoració dels resultats. En aquella trobada, tot i l’evident desànim pels resultats obtinguts, els membres d’SDP van tenir clar que volien seguir amb el projecte. És a partir d’aquest moment que es decideix, com correspon en aquests casos, que els responsables posin el seu càrrec a disposició de l’executiva i reprendre, si així s’acorda, quina serà la línia estratègica de cara al futur. En aquest sentit, la voluntat de la formació és fer una nova assemblea general ordinària després de l’estiu per aprovar les línies d’actuació del partit.