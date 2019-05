Philip Morris anuncia l’autorització de l’Administració d’Aliments i Medicaments per a la venda d’IQOS als Estats Units

L’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) ha confirmat aquest dimarts 30 d’abril que IQOS, el sistema de tabac escalfat elèctricament de Philip Morris International (PMI) és apte en allò que respecta a la protecció de la salut pública i n’ha autoritzat la venda als Estats Units. La decisió de l’FDA obeeix a la seva minuciosa avaluació de les sol·licituds prèvies a la comercialització de tabac de PMI presentades prop de l’Agència el 2017.

A diferència de les cigarretes, el sistema d’IQOS escalfa el tabac, però no el crema. És el primer producte de tabac escalfat elèctricament apte per a la venda als EUA, d’acord amb la llei de 2009 que faculta l’FDA per regular els productes de tabac, fins i tot mitjançant la supervisió de productes innovadors.

André Calantzopoulos, CEO de PMI, ha afirmat que “la decisió de l’FDA a l’autoritzar IQOS als EUA suposa un important pas endavant per als prop de 40 milions d’homes i dones fumadors nord-americans. Alguns deixaran de fumar, la majoria no. I per a aquests darrers, IQOS ofereix una alternativa sense fum en comparació a seguir fumant. En només dos anys, 7,3 milions de persones a tot el món han deixat les cigarretes i han canviat cap a IQOS totalment. La decisió que avui ha fet adoptat l’FDA ofereix aquesta oportunitat als fumadors adults dels Estats Units. Tots els que treballem a PMI estem decidits a reemplaçar les cigarretes per alternatives sense fum, que combinen la tecnologia sofisticada amb una validació científica exhaustiva. L’anunci de l’FDA és una fita històrica”.

Calantzopoulos ha afegit que “l’ordre estableix unes directrius de comercialització clares, inclosos els requisits de màrqueting, que maximitzen l’oportunitat per aquells adults que substitueixen les cigarretes, alhora que minimitzen l’ús no adequat. Recolzem plenament aquest objectiu. L’FDA ha posat el llistó molt alt i esperem treballar amb ells per aplicar l’ordre, de manera que els IQOS arribin al públic correcte: els fumadors adults actuals”.

