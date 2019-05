La Fiscalia recorre l'absolució de Besolí i Rosell per blanqueig de capitals

La Fiscalia ha presentat aquest dijous un recurs contra la sentència de l'Audiència Nacional per la qual l'exconseller de Finances lauredià, Joan Besolí, l'expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell, i quatre persones més van ser absoltes el passat 24 d'abril dels delictes de blanqueig de capitals i organització criminal en relació amb suposades comissions pels drets audiovisuals de 24 partits amistosos de la selecció brasilera de futbol i el contracte d'esponsorització amb Nike de la canarinha. El Ministeri Públic considera que el tribunal «va valorar erròniament les proves del judici», ha informat a través d'un comunicat de premsa. Per aquest motiu, sol·licita a la sala d'apel·lació de l'Audiència Nacional «l'anul·lació de la sentència absolutòria per insuficiència de motivació» i la celebració d'un nou judici amb «una composició diferent» del tribunal.