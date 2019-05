L’Agència Tributària ofereix la cita prèvia des de la Seu

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ajudarà a confeccionar la declaració de l’IRPF del 2018 a tots els contribuents de l’Alt Pirineu i Aran que ho sol·licitin, mitjançant el servei de cita prèvia a l’Oficina Territorial de la Seu d’Urgell o bé a les delegacions de Tremp i Vielha. Aquest és el segon any que l’òrgan públic ofereix aquest servei d’assistència personalitzada amb treballadors i estructura propis, des que les oficines territorials van entrar en funcionament el setembre del 2017. Per prestar aquest servei hi ha 87 professionals de l’ATC repartits per tot Catalunya, sis dels quals són a l’Alt Pirineu i Aran. La sol·licitud per ser atès a les oficines de l’ATC entre el 14 de maig i l’1 de juliol es pot reservar a través del telèfon 901 22 33 44, des d’ahir. Aquells contribuents que hagin de fer la declaració de l’impost de patrimoni també poden demanar cita prèvia a través de la seu electrònica de l’ATC o del telèfon 012.



La secretària d’Hisenda de la Generalitat i presidenta de l’ATC, Marta Espasa, va explicar ahir el servei en una visita a l’oficina de la Seu, acompanyada del director de l’ATC, Eduard Vilà; l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, i del tinent d’alcalde d’Hisenda i president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.



En aquesta trobada s’ha donat a conèixer que l’any passat, quan s’oferia aquesta opció per primera vegada a l’Alt Pirineu i Aran, en van fer ús 1.122 persones del territori, i un 96% van qualificar l’atenció rebuda «d’altament satisfactòria».

Balanç dels dos primers anys

Des del passat mes de setembre del 2017 i fins al 31 de març d’enguany, l’Oficina Territorial de l’ATC a la Seu d’Urgell ha recaptat un total de 8,9 milions d’euros, ha atès 1.532 persones i ha gestionat 11.530 expedients. L’Agència Tributària de Catalunya es va crear amb l’objectiu d’»oferir els mateixos serveis a tots els ciutadans de Catalunya i fer-los més propers, amb el mateix nivell d’eficiència i qualitat i amb una atenció cada vegada més personalitzada», informa Ràdio Seu.