Petició al nou Govern per estudiar la viabilitat de la carretera de la Solana

El tall de la carretera RN-22 ha fet evident les dificultats que implica per al Principat el fet de comptar només amb dos accessos al país per via terrestre. És per aquest motiu que des del Comú d’Encamp es considera necessari que es reprengui el projecte de la carretera de la Solana, com a mínim, que se n’estudiï la viabilitat. Així ho va expressar ahir el cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, en declaracions posteriors a la sessió de consell de comú. Torres també va anunciar la voluntat de la corporació de subvencionar alguns impostos, taxes i preus públics als comerciants.



El cònsol va admetre que amb un Govern en funcions no poden reclamar gaire res, però va apuntar que «hi ha un projecte que baixaria tot dins territori andorrà, per la Solana, que es va fer als anys 80 i 90, i ens agradaria analitzar-ne la viabilitat i que el Govern el reprengués». Torres demana que es facin «els primers estudis per saber el cost de què parlem i mirar si valdria la pena doblar l’accés a Andorra». El mandatari va remarcar que «és un tema que hem d’insistir amb el nou Govern, per valorar-ho i treure conclusions». I si els resultats són positius, «apretarem perquè sigui una realitat».



D’altra banda, va destacar que si bé aquesta via podria tenir menys problemes amb la neu perquè li toca més el sol, tindria més dificultats pel que fa a les allaus. Però tot i així, creu que el fet de poder-la gestionar des d’Andorra, podria facilitar les coses i com a mínim donaria una alternativa en moments complicats com els que s’estan vivint ara.

Subvencions

Torres va aplaudir les mesures anunciades pel Govern per mirar de pal·liar els efectes negatius del tancament de la carretera i, a més, va anunciar que l’administració local també ha analitzat la possibilitat d’aplicar algunes subvencions als impostos, taxes i preus públics que «afecten directament el teixit empresarial», com poden ser l’impost de radicació, la taxa d’higiene i medi ambient o els preus públics que afecten la via pública com els de les terrasses o l’exposició de productes. Una mesura que ja s’ha aplicat en el cas dels comerciants del poble d’Encamp afectats per la reforma de les avingudes.



El que no està clar és quin seria el percentatge de subvenció, ja que dependrà del grau d’afectació que pateixin empresaris. Sí que va afirmar, però, que la mesura serà retroactiva i que només s’aplicarà a aquells establiments que tenien activitat i es trobaven a ple rendiment.



Valoracions

Els consellers de la minoria comunal, tant liberals com socialdemòcrates van fer, també, una valoració positiva de les mesures decretades per l’Executiu, tant les de caire econòmic com les comercials.



Amb tot, el conseller del PS, Joan Sans, va lamentar que des d’Andorra Turisme «no es recordin del Pas» en altres moments que no siguin de crisi com ara. «Ja hem dit més d’un cop que així com hi ha projectes de dinamització a les parròquies centrals, no hem entès que no s’apliquin accions com la d’ara més sovint enfocades al poble». Sans també va apuntar que «toca fer una reflexió important», exposant que «passa per una responsabilitat d’Estat i cal veure, a partir d’ara, què es pot fer a escala d’acords internacionals per millorar una cosa que reclamem tots els grups de la parròquia: una millora dels accessos i de les connexions amb el país veí del nord».



De la seva banda, Jordi Troguet, de L’A, va reconèixer que més enllà d’aquestes accions, «el que portarà gent és la reobertura de la carretera» i va remarcar les limitacions de disposar només de dos accessos des dels països veïns i de la poca capacitat de pressió perquè la situació es capgiri: «Si per fer el desviament d’Acs van trigar 15 anys, què volem demanar ara?», es preguntava, admetent que els tècnics francesos han accelerat els treballs «quan han vist que el tancament també els perjudicava a la zona de l’Arieja».



El president d’Iniciativa Publicitària, Jean Jacques Carrié, va afirmar que estan «molt contents» amb les mesures perquè han estat ràpides.

La Weekeng Internacional dels 60’s arribarà a la vila per solidaritat

Per solidaritzar-se amb els comerços, negocis i locals de restauració del Pas de la Casa, l’Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA) ha decidit variar una de les rutes previstes a la setena edició de la trobada Weekend Internacional dels 60’s de cotxes antics que celebra aquest cap de setmana al Prat Gran d’Encamp. Així, els participants pujaran dissabte a la vila encampadana a través del Port d’Envalira.

L’associació espera que més de 300 vehicles clàssics i antics es concentrin al Principat durant la cita. Els participants sortiran cap al Pas a les 16 hores i arribaran cap a les 17 hores. Deixaran els vehicles exposats a un dels laterals de l’avinguda del Consell General perquè el públic els pugui contemplar. Mentrestant, els seus propietaris gaudiran d’una tarda de compres a la vila, aprofitant d’aquesta manera la campanya de consum intern El Pas de la Casa t’espera impulsada pel Govern d’Andorra i amb col·laboració del comú d’Encamp, Andorra Turisme i Grandvalira per dinamitzar el poble.