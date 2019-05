El comú preveu fer fixes una trentena dels 50 eventuals que té

El ple del Comú d’Encamp va aprovar ahir per unanimitat el nou manual funcional dels llocs de treball, que descriu les funcions de cada plaça i que segons el cònsol major, Jordi Torres, ha de traduir-se en un millor funcionament de l’administració, una reducció del nombre de personal eventual a més d’obrir la porta al creixement professional gràcies a la formació continuada i al reciclatge.

En aquest sentit, el mandatari va explicar que actualment hi ha uns 50 eventuals a la corporació i que la previsió, un cop s’hagin establert les prioritats, és treure entre 20 i 30 edictes interns que permetin a aquestes persones poder consolidar la seva plaça. Tot i que no es preveu un increment important de la plantilla, sí que va admetre que s’haurien de crear unes sis o set places noves de càrrecs intermedis, que és una de les mancances detectades amb l’estudi que s’ha fet de l’organigrama del personal del comú.



En la sessió d’ahir també es va informar de l’execució pressupostària en data 31 de març que presenta un superàvit de 741.440 euros.



D’altra banda i en relació a Saetde, el cònsol va explicar que la corporació està a l’espera de l’estudi que ha encarregat la societat a una consultora externa per determinar el cost de rescindir la concessió abans d’hora. Tot i que per ara estan al marge de l’auditoria, va indicar que posteriorment la corporació també contractarà els serveis d’uns assessors per corroborar els estudis. En l’anàlisi caldria comptabilitzar el lucre cessant a més del valor dels actius de què es disposa.