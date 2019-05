La CASS insistirà al nou Govern que cal apujar les cotitzacions fins al 18%

Una de les principals mesures que proposarà el Consell d’Administració de la CASS al nou Govern serà apujar la cotització per jubilació un 6%, passant del 12% actual al 18%, ja demanat per l’antiga directiva l’estiu passat. Així ho va reiterar ahir el seu president, Jean Michel Rascagneres, durant la presentació del balanç de resultats del 2018 i els projectes d’enguany. «Avui dia tenim un nombre molt important de persones d’entre 50 i 60 anys que en els pròxims 10 anys es jubilaran i faran incrementar el pagament de les pensions», va avançar Rascagneres, tot assegurant que existeix un estudi actuarial en curs elaborat per experts francesos que han d’indicar mesures de prevenció que «serà encara més decebedor que l’anterior». Un cop el tinguin, va avançar el president, el Consell «l’estudiarà i l’adaptarà a la realitat econòmica actual».



Rascagneres va recordar que el Consell d’Administració anterior va proposar al Govern de Toni Martí un paquet amb 11 mesures, entre les quals ja hi havia augmentar les cotitzacions un 6% en un període de «10 o 12 anys». Com que l’Executiu sortint no ho va tirar endavant, el president va considerar que ara ell tenia «la legitimitat de demanar que es prenguin les mesures adients per la sostenibilitat del sistema», ja que l’actual no podrà aguantar i estarà obsolet a mitjà termini. Tant Rascagneres com el president de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació, Josep Delgado, van destacar el fet que en les últimes eleccions tots els partits s’havien mostrat partidaris de crear un pacte d’Estat per abordar el problema conjuntament.



Amb tot, Rascagneres va admetre que aquest no és un cas aïllat d’Andorra i que la majoria de països de l’entorn es troben en la mateixa situació i amb una població envellida.

Fons de reserva

Delgado també va presentar el balanç final del Fons de Reserva de Jubilació del 2018, en el qual la rendibilitat va ser de -51,7 milions d’euros menys que el 2017, degut sobretot a la pèrdua d’inversions en borsa (-55,1 milions) a escala mundial, tot i haver-se recuperat durant el primer trimestre del 2019. Malgrat això, el president de la Comissió va afirmar que la «situació era normal» i que «les aportacions de superàvit de la CASS –de 46,2 milions– havien permès assolir un equilibri» global.



La rendibilitat anual dels actius financers del Fons, per la seva banda, va ser de -53,1 milions i la dels immobles d’1,4 milions d’euros. Pel que fa a la de l’última dècada, Delgado va assenyalar que s’ha aconseguit preservar el poder adquisitiu del patrimoni, de manera que es compleix la llei, i que amb un diferencial de l’1,75 «hem guanyat la carrera a la inflació».



Respecte a la cartera d’inversions, a data de 31 de desembre de 2018, es van assolir 1.243 milions d’euros, un 3,8% menys en comparació amb el 2017.

Però si d’un apartat es va sentir especialment «orgullós» el president va ser el dels costos bancaris, perquè es va aconseguir disminuir-los, gràcies a les negociacions mantingudes entre el Fons i les diferents entitats financeres del país, passant d’un TER de 0,33% el 2015 al 0,17% l’últim any.



Comparant-se amb referents internacionals, Delgado va assegurar que Andorra es troba entre països com Alemanya, Noruega, Islàndia o Xile i, per tant, «el marge de millora és molt reduït».