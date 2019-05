La Fiscalia recorre la sentència absolutòria de Besolí i Rosell

La Fiscalia de l’Audiència Nacional va recórrer ahir la sentència absolutòria de l’exconseller de Finances lauredià, Joan Besolí, l’expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell, i quatre persones més pels presumptes delictes de blanqueig de capitals i organització criminal en relació amb les suposades comissions pels drets audiovisuals de 24 partits de la selecció brasilera de futbol i un contracte de patrocini amb Nike. El Ministeri Públic considera que el tribunal «va valorar erròniament les proves», va informar a través d’un comunicat de premsa. Per aquest motiu, va sol·licitar a la sala d’apel·lació l’anul·lació de la sentència absolutòria «per insuficiència de motivació» i la celebració d’un nou judici amb «una composició diferent» del tribunal.



L’Audiència Nacional va absoldre els processats el passat 24 d’abril al no poder acreditar les proves que es van practicar durant la vista oral. «Davant dels dubtes apareguts», el tribunal va fer prevaldre el principi d’in dubio pro reo, és a dir, sentenciar a favor dels acusats en cas de dubte, van argumentar els membres de la sala. El Ministeri Públic, però, va reiterar ahir que «els fets que es donen per provats en la sentència relaten un seguit de negocis absolutament irregulars i mancats de sentit». En aquest sentit, el tinent fiscal de l’Audiència Nacional Miguel Àngel Carballo, que signa el comunicat, precisa que queden constats «contractes en dates correlatives a la constitució de les empreses que els signen i diners que van i venen sense sentit a través de persones que no intervenen en aquests negocis». És més, reitera que el destí dels diners era «absolutament il·lògic» en les «moltes transferències» que es van fer de fons a Andorra i que el Principat ha remès a Espanya en comissions rogatòries.

Defensa de la presó preventiva

Besolí, Rosell i els quatre acusats més van ser processats per blanquejar 20 milions d’euros de comissions. L’advocat andorrà i l’empresari català van passar més de 21 mesos en presó preventiva, la qual van obtenir dos dies després que s’iniciés el judici. En aquest sentit, el tinent fiscal manifesta que la investigació de la Fiscalia, la Policia i el jutge instructor va ser «correcta i mesurada», pel que «valora la utilitat de la presó provisional» que es va acordar davant el seu risc de fuga.