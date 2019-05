El nou Codi de la circulació regularà l’ús dels patinets

El Govern sortint ha deixat preparat un esborrany del nou Codi de la circulació que inclou la legislació dels patinets elèctrics i les bicicletes, convencionals o a motor. Així ho va confirmar ahir el ministre en funcions d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya. El text preveu la prohibició del seu ús per les voreres i també en limitarà la velocitat, van indicar diverses fonts. Saboya va assistir a la presentació de la campanya Missió zero accidents que han fet l’ACA i el Govern amb l’objectiu d’erradicar les víctimes mortals a la xarxa viària. El president de l’entitat, Enric Pujal, va anunciar que a finals de mes, un any més tard de l’esperat, començaran els cursos de conducció segura per a motoristes, ja que el set de les víctimes mortals del 2017 i 2018 anaven sobre dues rodes.



L’acció durarà tres anys i durant el 2019 seguirà posant èmfasi en els motoristes a causa de l’alta sinistralitat que pateixen a les carreteres. En aquest sentit, el ministre va posar sobre la taula una dada: entre el 2004 i el 2017, el 37% dels morts a la carretera viatjaven sobre les dues rodes, 23 punts per sobre de la mitjana europea, segons un estudi del Parlament Europeu. Pujal va evidenciar «una deficiència d’educació o de formació» en els conductors de motos. Per això, també s’ha replantejat la campanya de la ITV. Concretament, s’ha millorat la formació que reben els motoristes. Missió zero accidents és una campanya «de conscienciació i de pedagogia» va explicar Saboya, tot i que es mantindran les mesures repressives com els controls de velocitat, i d’alcoholèmia i drogues. L’acció és transversal i, en aquest sentit, la Policia va anunciar ahir una nova campanya de seguretat adreçada als conductors de motocicletes i ciclomotors per constatar imprudències, i deficiències tècniques i administratives, així com imprudències i infraccions. Es durà a terme entre el 13 i el 31 de maig.



Durant el 2020, la campanya anirà dirigida als conductors de vehicles de quatre rodes i el 2021, als vianants.