El Sipaag vol aclariments pel descompte de l’IPC

El Sipaag va informar ahir que s’ha reunit amb la ministra de Funció Pública en Funcions, Eva Descarrega, i el secretari d’Estat de Funció Pública en funció, Toni Rodríguez, per mirar d’aclarir els motius de la retallada salarial en les nòmines de les noves contractacions, corresponents a l’IPC del 2011 i el 2012. En la trobada se’ls va informar que quan es van aplicar les retallades salarials, des del 2012 al 2018, es va preveure que el salaris per sota dels 2.000 euros bruts percebessin un complement corresponent a l’augment del cost de la vida durant els anys 2011 i 2012.



Segons van exposar, aquests complements (mal anomenats IPC) es van seguir pagant els anys següents de manera que es van produir diferències entre bases retributives dels mateixos llocs de treball. L’acció va ser objecte de recurs per part del sindicat de l’Administració de Justícia i la Batllia va determinar que el complement no era consolidable, ja que era una mesura provisional i no hi podrien haver bases retributives diferents.



No obstant això, des del Sipaag es remarca que com que no tenen còpia d’aquesta resolució, la demanaran per comprovar que les explicacions són pertinents i analitzaran si es pot recórrer.



D’altra banda i en relació al greuge comparatiu entre eventuals i treballadors de caràcter indefinit, se’ls ha informat que el gabinet jurídic ho està revisant, però que hi ha casos diferents com persones a qui no se’ls reconeix l’antiguitat perquè van consolidar el seu lloc el 2017 o el 2018 o els que l’han consolidat el 2019 abans del canvi de llei.