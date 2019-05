CC avala negociar amb DA i L’A per formar un govern de coalició

El govern de coalició sembla cada vegada més a prop. Després que L’A avalés començar les negociacions amb Xavier Espot per intentar arribar a una entesa programàtica, ahir Ciutadans Compromesos també va aprovar participar de les reunions a tres bandes. La voluntat, segons van informar fonts de la mateixa formació, és seure amb liberals i demòcrates per comparar els programes electorals i buscar punts en comú. L’objectiu és, tal com van deixar clar en campanya electoral, buscar un consens i donar estabilitat al país.



Els massanencs són optimistes, ja que, si res no canvia, entenen que hi ha força punts en comú entre els tres i que, per tant, arribaran a una entesa que faciliti la investidura de Xavier Espot com a cap de Govern. De confirmar-se, el candidat demòcrata podria aconseguir els suports necessaris en primera volta la setmana vinent, sumant els 17 vots que els donarien majoria absoluta (11 de DA, 4 de L’A i 2 de CC). Així mateix, CC no amaga que si s’arriba a un acord presentaran un nom per ocupar una de les carteres ministerials, si bé de moment asseguren que encara no estan en aquest estadi i no han avançat ni qui ni quina.



En tot cas, la formació està contenta amb l’evolució dels fets, ja que han passat d’estar representats dins del grup parlamentari mixt a tenir grup propi –gràcies a la cessió d’un conseller per part de DA– i a poder tenir incidència en el programa de govern.

Terceravia insisteix en el «no»

Per la seva banda, el líder de terceravia, Josep Pintat, es va reunir de nou ahir amb Xavier Espot. El lauredià, però, va repetir al líder taronja que no té intenció d’entrar a formar part de l’Executiu i que decidirà el seu suport a les candidatures el mateix dia del debat d’investidura.



Cal recordar que els dos partits que han presentat candidatura per ser investits caps de Govern són DA i el PS. Amb el posicionament dels liberals, però, la candidatura de Pere López quedarà exposada només als set vots a favor dels seus propis consellers. La decisió dels liberals no ha agradat als socialdemòcrates després que unissin forces a les llistes territorials en les darreres eleccions. El pacte, però, s’acabava el dia dels comicis i L’A ho ha tingut clar.

Gallardo, president del grup

Per la seva banda, els quatre consellers generals de L’A van comunicar ahir a la Sindicatura que el grup parlamentari liberal estarà encapçalat per Jordi Gallardo com a president i Marc Magallón com a president suplent. D’aquesta manera, Gallardo repetirà com a president del grup parlamentari liberal, mentre que Marc Magallón, que debuta al Consell General després de deixar el càrrec de conseller comunal a Escaldes-Engordany, serà el president suplent. La resta del grup de L’A el formaran Ferran Costa, que alhora ocuparà una secretaria de la Sindicatura, i Sílvia Ferrer.