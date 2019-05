Gelabert qualifica la Biennal com l’aparador artístic més important

La ministra de Cultura, Joventut i Esports en funcions, Olga Gelabert, va inaugurar ahir oficialment el pavelló d’Andorra a la 58a Biennal d’art de Venècia davant de més d’un centenar persones convidades, amb la instal·lació El futur és ara de Philippe Shangti. L’exposició està comissariada per l’artista andorrana Eva Martínez, coneguda com Zoe. Gelabert va afirmar que la col·laboració dels dos creadors impulsen la continuïtat de l’aposta d’Andorra per participar en l’aparador artístic més important del panorama internacional.



La titular de Cultura en funcions va afegir, durant el seu discurs inaugural, que el pavelló d’Andorra presenta una proposta provocadora i de ficció especulativa, amb la qual l’artista que representa Andorra sacseja la consciència col·lectiva amb la seva visió del món i mitjançant una obra fragmentada en retalls que cal examinar aïlladament per entendre aquest projecte multidisciplinari, basat en la crítica al consumisme exacerbat i als seus efectes. La ministra va afegir que gràcies a la presència a la Biennal (aquest és el cinquè any amb representació del Principat), els artistes andorrans que hi han pres part, han mostrat una part de la personalitat del país.



Per la seva part, la comissària es va mostrar satisfeta amb l’evolució de l’obra de Shangti i la seva posada en escena al pavelló d’Andorra. Durant la seva intervenció, es va afegir al títol de la Biennal del 2019, Tant de bo visquis temps interessants (May you live in interesting times), com un paral·lelisme amb l’època de crisi que ha viscut el món en els darrers anys: un període d’incertesa al qual l’art ha estat una guia per continuar i seguir creixent.



La proposta El futur és ara romandrà exposada a les dependències de l’Institut Santa Maria della Pietà fins a finals del mes de novembre. El seu autor, Philippe Shangti, va néixer a França l’any 1983 i la seva personalitat curiosa, imaginativa i perfeccionista l’han convertit en un artista autodidacta que compta amb el reconeixement dels col·leccionistes d’art contemporani i de famosos que queden seduïts per les seves obres.



Shangti reflecteix un estil delirant i caòtic en un primer instant a les seves obres, però amagades sota un control estricte pensat al mil·límetre. Fotografia, escultura i també audiovisual d’estil kitsch, el projecte del representant andorrà a la 58a Biennal de Venècia ens apropa a l’estètica contemporània en clau art pop.