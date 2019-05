‘Le Blizzard’, seleccionat per un festival qualificador per als Oscars

Le Blizzard, el curtmetratge dirigit per Àlvaro Rodríguez Areny, és seleccionat en un dels festivals més importants d’Europa, Qualificador d’Oscars i també Qualificador dels European Film Awards. Es tracta del festival Odense International Film Festival, que compleix la seva 44ª edició, i ha rebut més de 3.200 propostes. En competiran 50 en la seva Secció Oficial. Secció en la que el curtmetratge guanyador té accés directe a l’acadèmia de Hollywood per a poder ser valorat per als Oscars 2020. El festival es realitzarà l’última setmana d’agost a Odense, Dinamarca.



Al ser també qualificador dels European Film Awards, com ho són festivals Com Cannes, Berlinale o Venècia. Odense International Film Festival, elegirà un dels curtmetratges seleccionats i el nominarà directament a «Millor Curtmetratge Europeu» en el marc d’aquests premis anuals.



Le Blizzard va estar previament en un altre Festival Qualificador d’Oscars, a Sitges 2018. Compta amb 4 nominacións als premis Méliès d’Argent a «Millor Curtmetratge Europeu de Génere Fantàstic» convertint-se en un dels curts amb més nominacións a aquest premi de l’any. De moment assoleix més de 40 seleccions en Festivals d’arreu del Món i porta 4 premis en el recorregut: Millor Curtmetratge i Millors VFX al Festival Sant Cugat Fantàstic, Millor Curtmetratge Fantàstic al Festival NOX d’Uruguay, i Menció Especial a la Millor Direcció al Festival Maniàtic de Manises.