El Grup Crèdit Andorrà obté 36 milions d’euros de benefici

El Grup Crèdit Andorrà ha tancat l’exercici 2018 com a líder de la plaça financera andorrana amb un benefici net consolidat de 36 milions d’euros, en línia amb el pla de negoci, cosa que el posiciona com la primera entitat en beneficis en un any en el qual s’han fet importants inversions en innovació tecnològica i s’ha dut a terme l’aplicació del pla de transformació organitzativa i del negoci. L’objectiu és donar resposta al nou model bancari i regulador, així com fer front als reptes de futur amb la màxima competitivitat.



Els estats financers del grup reflecteixen una gestió prudent, fruit d’una feina d’anticipació al nou entorn en què es troba immers el sector, tant a escala global com a Andorra en particular. El grup ha assolit un volum de negoci que ha arribat als 15.442 milions d’euros, amb una inversió creditícia que ha superat els 2.502 milions d’euros i uns recursos de clients de 12.940 milions. Del total del volum de negoci, 9.408 milions d’euros corresponen al país, fet que consolida Crèdit Andorrà com la primera entitat quant a volum de negoci al Principat.



El banc ha continuat fidel al seu compromís de suport a l’economia i la societat andorranes, que s’ha materialitzat en 1.211 milions d’euros en operacions de finançament a particulars i empreses i en una inversió en responsabilitat social corporativa de 2,68 milions.



Quant als resultats del grup, els ingressos totals, o resultat d’explotació net, s’ha situat en 172,6 milions d’euros. El grup ha tancat l’exercici amb un benefici net de 36 milions d’euros, en línia amb el pla de negoci, en un any marcat pel mal comportament dels mercats financers (que han restat 908 milions d’euros d’actius sota gestió), l’entorn de baixos tipus d’interès, la nova regulació bancària, la transformació organitzativa i les importants inversions en digitalització. Aquests resultats situen l’entitat al capdavant de la plaça financera andorrana.



El balanç s’ha vist reforçat per unes sòlides magnituds. La ràtio de solvència s’ha situat en el 15,11% (15,98% CRD IV, Phase-In), un nivell adequat i considerablement per sobre de la normativa andorrana (el mínim legal és del 10%), i la ràtio de liquiditat, en el 56,27%, que supera també àmpliament el mínim legal exigit (del 40%).



Xavier Cornella, conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà, destaca que «els resultats refermen la nostra posició de lideratge a Andorra, en termes de negoci i de compromís social amb el país i la societat. Hem tancat l’exercici d’acord amb el nostre pla de negoci i hem assentat les bases d’una estratègia centrada en l’enfocament del negoci bancari en dues grans línies operatives: l’eficiència i el creixement focalitzat».