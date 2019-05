Només la meitat dels especialistes tenen accés a la història clínica

El desplegament de la Història Clínica Compartida (HCC) es troba cada vegada en una fase més avançada però encara no poden accedir-hi tots els professionals sanitaris del país. Segons van informar des del Ministeri de Salut, els treballadors del SAAS i gairebé la totalitat dels metges de capçalera i els pediatres ja utilitzen aquesta nova eina de treball.

De tota manera, si bé des de fa uns mesos ja s’ha començat a fer extensible als especialistes externs al SAAS, actualment només la meitat hi tenen accés i han fet la formació o estan a punt de fer-la. Per completar el desplegament, que inclouria la resta de facultatius a més dels laboratoris i els centres de diagnòstic per la imatge, hi ha marge fins al 28 de juny, just sis mesos després de l’entrada en vigor del Reglament sobre la història clínica i la Comissió Nacional de la HCC.

El sistema no és infal·lible i ja s’han registrat alguns casos d’obertura d’expedients per ús indegut de l’eina

El Secretari d’Estat de Salut, Joan Antoni León, va destacar un cop més la importància de la HCC, «ja que permet que qualsevol professional pugui accedir a tota la informació actualitzada referent a la salut d’un pacient sempre que la necessiti per tal de facilitar la presa de decisions sobre els tractaments». A més, va enumerar els diversos beneficis per a l’usuari: «Ja no haurà de portar la seva documentació mèdica quan acudeixi a la visita, i es podrà evitar la repetició de proves, ja que ara estaran visibles als ulls de qualsevol professional, i millorar la prescripció dels fàrmacs, ja que serà més fàcil detectar les duplicitats i les interaccions».

Garanties versus irregularitats

Malgrat que León va insistir que la nova eina oferirà «les màximes garanties pel que fa a la protecció de dades, la seguretat, la traçabilitat i la confidencialitat», cal recordar que el sistema no és infal·lible i que des de la seva entrada en funcionament ja s’han registrat alguns casos d’obertura d’expedients per ús indegut de la història clínica compartida. Entre aquests, el passat mes de febrer aquest rotatiu va recollir la veu d’una parella afectada per la presumpta irregularitat comesa per una treballadora de l’hospital.

En aquella ocasió, els afectats van decidir denunciar els fets a la Policia i la investigació va passar a mans del Ministeri de Salut, que tot i tractar-se d’un cas que es remunta al mes de novembre a aquestes alçades encara no s’ha pronunciat al respecte ni ha decidit si interposa una multa administrativa o si hi ha indicis de delicte penal i, per tant, deriva la qüestió a la Fiscalia.

Acollida del metge referent

Més enllà de la Història Clínica Compartida, el passat setembre va iniciar-se la implementació del metge referent com una pota més de la reforma sanitària. A dia d’avui, segons les dades facilitades des del Govern, gairebé el 45% dels assegurats ja han elegit el seu metge referent, el que equival a un total de 35.956 usuaris de la sanitat pública. La via més utilitzada per dur a terme el procés d’assignació és la consulta del metge de capçalera o del pediatre, mentre que en segona posició se situa el portal online de la CASS, seguit de l’assignació delegada des del SAAS.

Pel que fa al ritme d’implementació del servei, el Secretari d’Estat de Salut va posar de relleu que «està sent l’esperat i que sobretot va tenir un gran impuls al principi gràcies a la campanya de comunicació que es va engegar un cop aprovat el Reglament d’accés a l’Assistència Sanitària Pública, el passat agost». De fet, del setembre al desembre, en tan sols quatre mesos, ja s’havia arribat a les 25.000 relacions. Ara, en canvi, el degoteig és d’unes 90 noves assignacions al dia.