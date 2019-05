Els empresaris del Pas asseguren el lloc de feina als seus treballadors

Els treballadors del Pas de la Casa tenen garantit el seu lloc de feina, encara que l’establiment en el qual treballen hagi reduït el seu horari d’obertura, o fins i tot hagi tancat temporalment, a causa del tall a la carretera RN22. Segons va explicar l’empresari Antoni Miralles «els empleats són els que estan cada dia a la botiga i tiren endavant el negoci i l’últim que volem és donar-los un maldecap, sinó facilitar-los la situació al màxim». Per aquest motiu, una delegació del teixit empresarial del Pas es va reunir dijous a la tarda amb la CEA amb l’objectiu de traslladar-los els seus dubtes i buscar solucions davant la situació d’excepcionalitat. Tal com va recordar Miralles, la seva principal preocupació «mai han estat els ingressos, sinó el pagament dels costos fixos», especialment de les nòmines. Tanmateix, va assegurar que cap patró vol suspendre els contractes, malgrat que la nova Llei de Relacions Laborals ho permet, perquè «creiem que l’endemà haurem de reobrir i no volem que ningú es plantegi buscar una nova feina».



Un cop finalitzada la trobada, el departament legal de la CEA va elaborar un treball de síntesi amb la informació més rellevant per fer-lo arribar a l’Executiu i donar respostes «com més aviat millor», tal com va informar la patronal en un comunicat. En aquest sentit, cal recordar que fins dimarts que ve no hi haurà el debat d’investidura a cap de Govern i, per tant, la gestió es podria retardar uns dies més. D’altra banda, la CEA també va avaluar «de manera molt positiva» l’avenç del treball de les obres.



Amb tot, l’objectiu de Miralles i de la resta d’empresaris del Pas de la Casa és «no fer les coses de qualsevol manera i estar en permanent consonància amb el Govern, el ministeri i llei, i sempre que es pugui consensuadament amb el treballador».

Del Pas a la capital

Així, els principals neguits dels empresaris fan referència a la gestió de les vacances, les hores extraordinàries i la reubicació dels treballadors i treballadores a altres centres de les parròquies centrals. Els que tenen aquesta oportunitat, va explicar Miralles, poden anar a treballar aquests dies a Andorra la Vella o a Escaldes-Engordany, ja que «tothom està col·laborant i s’està gestionant tot amb molt bon rotllo», sense que això suposi un sobrecost per a l’empresari. A més, es facilita el trasllat i els horaris dels empleats perquè «puguin mantenir la seva vida habitual» a la localitat encampadana.

Consum intern

La campanya de consum intern que tot just comença avui engegada pel Ministeri de Turisme per atraure visitants al Pas, és «una molt bona idea i demostra molt bona voluntat», però els seus comerciants són conscients que «el tipus de compra que hi ha allà no és l’ideal pels residents o pels espanyols, ja que està encarada al públic francès», va reconèixer Miralles.



Segons va explicar dimecres el ministre de Turisme en funcions, Francesc Camp, no es tracta només d’un gest de solidaritat sinó que veritablement es preveu incentivar les compres a través de concursos i premis valorats en més de 7.000 euros. «Amb el tiquet d’una compra superior a 20 euros s’entrarà a un concurs per aconseguir unes vacances per un import de 3.000 euros, tres iPhones i tres forfets de temporada de Grandvalira», va anunciar Camp.