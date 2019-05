DA, L’A i CC avancen en els punts claus del govern tripartit

Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos avancen positivament cap a l’acord per formar un govern tripartit que permetria a Xavier Espot ser investit cap de Govern en primera volta dimarts vinent. El treball de la comissió que analitza els punts programàtics dels tres partits per saber en quins convergeixen i en quins no està ja força avançat amb un alt grau de coincidències. En aquells punts en què hi ha diferències es preveu treballar avui per intentar arribar a una entesa. Una vegada llimats aquests serrells, es començaran a posar noms sobre la taula per encapçalar ministeris i secretaries d’Estat.



En aquest sentit, es dona per entés que la representació dins de l’Executiu serà proporcional a la decisió de la població a les urnes. De manera que liberals podria ocupar dos ministeris o, en el seu defecte, secretaries d’Estat, mentre que Ciutadans Compromesos en podria ocupar un. Les tres formacions han volgut portar la qüestió dels noms amb molta discreció, si bé ja hi ha alguns noms que sonen entre els candidats. Pel que fa als taronges, s’espera que Espot opti per mantenir a Eric Jover malgrat que no en la mateixa cartera que ostentava fins ara (Educació), així com per incorporar-ne d’altres com Joan Martínez Benazet, escollit conseller general per Ordino, que podria liderar la cartera de Salut. Per la seva banda, caldrà veure si Jordi Gallardo es manté al Consell General o assumeix personalment algun dels ministeris liberals i si Carles Naudi d’Areny Plandolit es queda liderant el grup parlamentari com ja ha afirmat o finalment canvia d’idea i ocupa una cartera. En tot cas, aquest cap de setmana es preveu tancar tots els acords per arribar dimarts al debat d’investidura amb el full de ruta traçat.