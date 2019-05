El desenllaç de les lligues de la FAF arriba aquest cap de setmana

El títol, la permanència, les places europees de la lliga i l’ascens a la Primera Divisió es poden decidir aquest cap de setmana marcat per l’operació Cautxú. El duel de la jornada serà entre l’Inter Club Escaldes i el Vallbanc Santa Coloma començarà a les 12 hores a la Borda Mateu i d’aquesta manera, l’Inter segueix en la lluita per les places europees mentre que el Vallbanc, sap que una victòria l’aproparia molt al títol, i més, tenint en compte que si en l’altre partit no guanya la UE Sant Julià, ja serà campió de la lliga.

Per un altre costat, els lauredians han de vèncer a la UE Engordany si volen seguir somiant amb el títol mentre que el rival ja no es juga res.

Pel que fa als play-off per la permanència, l’FC Lusitans en té prou amb un empat contra la UE Santa Coloma per garantir-se la promoció mentre que l’FC Encamp es pot condemnar a la Segona Divisió si no guanya a l’FC Ordino. Tot i això, haurà d’estar pendent de l’altre partit de la jornada.

Finalment, la Lliga Unida pot quedar resolta pel que fa al primer lloc amb el duel entre l’M-Perruquers Atlètic Escaldes i el Nova Constructora Penya Encarnada d’Andorra que es disputa a les 16 hores a la Borda Mateu. Si els escaldencs aconsegueixen un punt, seran matemàticament campions, i per tant, hauran assolit l’ascens a la Lliga Multisegur Assegurances, objectiu que porten perseguint aquesta temporada. Si no, encara els quedaria una jornada més per mirar d’aconseguir-lo.