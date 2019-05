La Sindicatura confirma que l’investidura serà dimarts

La subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, va confirmar ahir que el debat d’investidura per investir el nou cap de Govern serà dimarts que ve. Després de la primera junta de presidents, es va acordar que, tal com ja s’havia anunciat i ordena el reglament del Consell General, la primera sessió del debat sigui el dia 14 a les 09.30 hores. Els dos candidats, Xavier Espot i Pere López, tindran l’oportunitat de presentar el seu programa sense límit de temps i l’endemà, dimecres, 15, serà el torn dels grups parlamentaris. En cas que la posterior votació no donés una majoria absoluta a un dels dos candidats, hi haurà una segona volta els dies 21 i 22 de maig. El criteri d’ordenació d’intervenció dels consellers serà l’habitual, de menor a major representació, de manera que Ciutadans Compromesos serà el primer grup, seguit de terceravia, L’A, PS i DA.



Durant la junta de presidents, va informar Palmitjavila, també es va acordar «sense problemes» l’assignació d’escons, tant de l’hemicicle com de la Casa de la Vall.