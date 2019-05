Acció per retirar deixalles de la cua del pantà d’Oliana

La campanya Let’s Clean Up Europe inclou novament aquest any una netejada col·lectiva a la cua del pantà d’Oliana, que es realitzarà avui a partir de les 10.00 hores.

Toni Olm, representant de l’Agència de Residus de Catalunya a l’Alt Urgell per a aquesta campanya, va explicar a RàdioSeu que aquesta ja és la tercera vegada que es fa aquesta acció, que té l’objectiu de contribuir a millorar l’estat d’aquesta zona de l’Alt Urgell. Olm agraeix la col·laboració dels molts veïns que ja s’hi impliquen cada any, però alhora lamenta que aquesta jornada serveix per constatar que al pantà s’hi llencen «molts residus». Així, entre les restes que els voluntaris hi troben, hi ha especialment objectes com ara bastonets per a les orelles, encenedors, bombetes i tota mena de plàstics i pneumàtics. Sobre aquest darrer punt, enguany la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre finançarà la retirada de rodes, perquè és la part més costosa.



Olm calcula que, en només tres anys, amb aquestes campanyes han retirat del pantà entre 60.000 i 70.000 quilos de residus; i es calcula que això representa, «sent optimistes», entre un 20% i un 25% dels que encara hi ha abocats. Davant de la magnitud d’aquesta xifra, l’ARC creu que l’activitat pot servir perquè tothom prengui consciència del «greu problema» que hi ha sota les aigües del pantà i de la necessitat de pensar-s’ho dues vegades abans de llençar-hi algun objecte, especialment pel que fa als plàstics.



Els voluntaris es trobaran al Pont d’Espia pels volts de 3/4 de 10 del matí, i des d’allà aniran al lloc on es fa enguany la neteja, que és dins del terme municipal de Fígols i Alinyà, prop de l’encreuament del riu de Perles. Al final de l’acció, els participants són obsequiats amb un dinar per part dels ajuntaments implicats.