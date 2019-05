Els comuns treballen perquè els agents de circulació portin càmeres

Els comuns i l’Executiu veuen amb bons ulls que els agents de circulació portin càmeres integrades en els uniformes. Tant és així que la comissió interparroquial dels Serveis de Circulació ja treballa amb el Ministeri d’Interior per aplicar aquesta mesura, que fins i tot es considerada «prioritària», va anunciar ahir la presidenta Trini Marín, que justifica aquesta prevenció perquè els agents «sovint es troben en situacions complicades», les quals «no són fàcils de gestionar». El cap de Govern en funcions, Toni Martí, també es va mostrar favorable a la seva implementació, que requerirà l’aprovació d’un protocol intern o inclús la modificació de la Llei dels agents de circulació. Aprofitant la celebració de la catorzena diada dels professionals, es va anunciar la incorporació al cos d’una desena de nous agents durant el 2019. A més, va tornar a ser present el debat perenne de si el cos s’hauria d’unificar i, com fa anys, segueixen les divergències al respecte.

L’ús de càmeres integrades en els uniformes no és nou: els agents de la Policia ja en porten des del 2017, concretament a l’armilla antibales, amb la finalitat d’ajudar-se i emparar-se en el cas que hagin de tractar amb ciutadans o situacions de les quals es derivin comportaments irresponsables o fins i tot il·legals. En aquest cas, el seu ús està regulat per un reglament intern que els obliga sempre a informar els interessats que se’ls està gravant. És més, la càmera disposa d’una pestanya groga que alerta que l’enregistrament està actiu.



Les gravacions, a més, no són genèriques. Segons el protocol, els agents l’han d’activar en les intervencions que puguin derivar en detencions, així com en els casos d’alteració de l’ordre públic i espais públics, o en zones comunes d’immobles. L’ús encara és més restringit quan han d’entrar en un domicili particular.

Millores en la indumentària

La implementació de càmeres no és l’única prioritat que té el Servei de Circulació. Marín, que també va acudir a l’acte celebrat al Prat del Roure com a cònsol major d’Escaldes-Engordany, va indicar que cal millorar la indumentària dels agents, sobretots els de les parròquies altes a causa de la meteorologia. Cal recordar que la Policia va haver de readaptar la roba policial perquè la càmera estigués més subjecta a l’armilla amb una pinça. En aquest sentit, Marín no va entrar al detall.



Des de fa uns quants anys, i arran de les competències que els agents van assumint més enllà de la gestió del trànsit, la formació és el pal de paller del cos i Marín va informar que «s’està promulgant molt» perquè els agents puguin «rotar dins de la seva feina» per així «no caure en la rutinat.

Debat continu

De nou, i com ja ha passat en les últimes diades, es va tornar a tractar la possibilitat d’unificar el cos del Servei de Circulació. I, de nou, les autoritats van divergir. «Continuo creient que arribarà un dia que serà una realitat», va manifestar el cap de Govern en funcions, Toni Martí, a la vegada que va defensar els criteris de «lògica» i «utilitzat» d’aquesta proposta. Tot i això, va recordar que la col·laboració entre els cossos de les parròquies «és plena» i «els mitjans estan formats». Marín, per contra, va refrendar-se en la col·laboració per afirmar que el cos «està bé com està i cada parròquia treballa amb el seu».