Al servei del ciutadà

Engalanats amb l’uniforme de gala, més d’una cinquantena d’efectius van participar en la celebració de la catorzena Diada dels Agents de Circulació, que es va celebrar ahir al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. Primer, però, van assistir a una missa a l’església de Sant Pere Màrtir, on també van ser-hi presents les autoritats del país encapçalades pel cap de Govern en funcions, Toni Martí, i una representació dels Mossos d’Esquadra, la Gendarmeria i la Guàrdia Civil.

Les autoritats els elogien i recorden que són «la imatge dels comuns»

En un dia festiu, els agents van deixar la seva rigorositat per mostrar-se més distesos. De fet, a la fotografia de família no van faltar les bromes i inclús algunes ganyotes abans d’immortalitzar el moment, així com els familiars il·lusionats.



Seguiment, van arribar els parlaments i, amb ells, els elogis. La presidenta de la comissió interparroquial del Servei de Circulació, Trini Marín, va lloar el paper dels agents per «fomentar la convivència» i va defensar que «la seguretat és una condició necessària per assegurar la qualitat de vida de la societat». «Sou la imatge dels comuns i representeu la màxima autoritat de les corporacions», va relatar el vicepresident de la comissió, David Palmitjavila.



Els reconeixements tampoc hi van faltar i 20 agents van recollir medalles per commemorar que porten 15, 20 i 25 anys de servei. Entre tots ells, una dona, que compleix tres lustres al servei de la ciutadania.

La celebració no podia acabar sense rendir un càlid homenatge a Alfons Babot, qui va ser el primer agent de circulació d’Escaldes i que va morir al gener a l’edat de 97 anys. Va ingressar al cos el 1976, l’any que es va crear, i va fer de la seva feina la seva passió. «Sempre va estar al servei de la parròquia i els seus veïns, inclús abans que Escaldes-Engordany en fos una», va recordar Marín.