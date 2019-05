Sensibilitzats amb el planeta

Quan un va a la muntanya li agrada trobar-se l’espai net. Bé, de fet, és una característica comuna per a qualsevol lloc. Es tracta d’educació, de no llençar residus on no toca. I d’estar ben conscienciats en el que suposa la contaminació, tant per al present, com per al futur. Els més joves compten en aquests dos períodes de temps, l’actual i el que vindrà, i participen en la preservació del medi ambient, que és el món que es trobaran amb el pas dels anys.

Alumnes dels tres sistemes educatius, un total de 830, participen al Clean Up Day Europe, activitat de recollida de deixalles en el medi natural. Ahir, al llac d’Engolasters, es van posar mans a la feina i van ser capaços de recollir fins a 1.200 quilos de residus, superant el 800 de l’any passat. Són iniciatives que serveixen per «sensibilitzar als joves, que al final són el futur de la nostra ciutadania. Tenim un entorn que és immillorable i que l’hem de protegir. El principal perill en aquest ecosistema som nosaltres mateixos», assegura Eric Jover, ministre d’Educació i Ensenyament Superior en funcions. La intenció és la d’«adonar-se de la quantitat de residus que trobem en entorns que teòricament haurien de ser força naturals i com aquests residus es mantenen al llarg del temps».

Per aquest motiu es realitzen al llarg de l’any diverses accions a les escoles. L’exemple dels més joves «té un efecte palanca en les pròpies famílies. Perquè aquests alumnes que se n’adonen ara com està el medi ambient també seran els primers a fer conscienciació a la resta de la seva família sobre la importància de protegir-lo». El Clean Up Day Europe «és un acte simbòlic però crec que va més enllà», per a la conscienciació i les carretades de brutícia recollida. Aquesta és una tasca de la qual se n’ha d’encarregar tota la ciutadania. «A Andorra hi ha punts negres que estan identificats», assegura el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rosell. A la web de l’organisme hi ha inclòs un espai de foto denuncia d’ubicacions amb residus. Durant l’any en reben una trentena, destacant especialment un element altament contaminant i que perdura al llarg de dècades. «El plàstic ens preocupa bastant», per aquest motiu ampliaran les campanyes per reduir el seu ús, i sobretot, perquè no es llenci allà on no toca.

Els estudiants dels tretze centres escolars participants, que han escollit els llocs on realitzen la tasca de neteja, s’encarreguen del transport i la gestió dels residus arreplegats a la seva parròquia. Una feina que els fa passar per diferents processos i que els permet veure quin és tot el procés. La canalla té ben clar quin és l’objectiu de tot plegat. A Engolasters recollien brossa perquè «la gent no entén que l’hem de recollir i podem contaminar molt el món», indica la Lucia, una de les joves participants en el projecte. Si grans i petits no són conscients de com pot acabar tot plegat si no es té prou respecte pel planeta, si no hi ha prou sensibilització, la jove té clar que passarà: «En uns anys estarà destruït». Raó no li falta.