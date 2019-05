Poc moviment al Pas de la Casa, malgrat la campanya de consum

El primer cap de setmana de la campanya de turisme i consum intern d’El Pas de la Casa t’espera ha estat fluix. Com a mínim així ho van creure els pocs comerciants que es van atrevir a obrir els seus negocis dissabte i diumenge, tot reconeixent que encara «és d’hora» per fer una valoració global. A més, ambdós dies la localitat encampadana es va llevar sota la boira i a 4 graus de temperatura i «això, evidentment, no acompanya», va admetre la responsable d’una farmàcia del centre del poble. Per a ella, la campanya de solidaritat «és molt bona, però depèn de les persones» i, tot i la voluntat mostrada pel Govern, «s’hauria d’haver encarat més a França, el nostre client per excel·lència». En aquest sentit, cal recordar que l’Executiu va acordar en l’últim Consell de Ministres que El Pas de la Casa t’espera es dirigeix directament als residents al Principat, però un cop es restableixi la circulació a la RN22, s’engegarà una segona campanya destinada al turisme francès de proximitat.



La mateixa farmacèutica està convençuda que «a pesar del drama i les pèrdues» els clients tornaran quan es reobri la frontera, perquè «estem parlant de persones fidelitzades des de fa anys que venen específicament a comprar aquí». Just en aquell moment, hi havia a l’establiment una clienta gal·la habitual, qui va explicar que tenia per costum «cada dissabte» anar al Pas de la Casa «a passar el dia» i l’esllavissada no era un impediment. Ella és una de les veïnes del nord disposades a «fer tota la volta» per anar a comprar i va assegurar que «la gent de l’Arieja està desitjant que s’obri la carretera» per tornar. «L’interès és mutu», va afirmar rotundament.

Obrir més tard i tancar abans

El president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, va recomanar al teixit comercial i empresarial en la seva primera trobada que no tanquessin les botigues si no volien que el Pas es convertís en un «poble fantasma». Alguns –pocs– li van fer cas, però tots ells han modificat el seu horari d’atenció al públic. Per exemple, la farmàcia, «que no pot tancar perquè sempre està de guàrdia», redueix cada dia el seu horari «sobre la marxa» i en funció de l’afluència de gent que hi ha pel poble. Una gran perfumeria ha passat de rebre clients de 9.00 a 20.00 hores a fer-ho de 10.00 a 18.00 hores i els dependents que no han pogut ser reubicats en botigues de les parròquies centrals han vist reduïda la seva jornada a la meitat. En un altre gran establiment de perfums i cosmètics ara només hi treballa una dependenta «quan normalment en som quatre o cinc».

Compres amb premi

Malgrat el pessimisme generalitzat dels comerciants, des de l’oficina de turisme es van mostrar esperançats i durant el primer dia i mig de campanya van rebre unes 200 butlletes bescanviables per premis de compres iguals o superiors a 20 euros realitzades al poble.



Com va informar la setmana passada el ministre de Turisme en funcions, Francesc Camp, el principal objectiu de la campanya és animar els residents que vagin a comprar o a consumir al Pas, de manera que per una compra de més de 20 euros en qualsevol dels seus establiments, s’entra a un sorteig d’unes vacances valorades en 3.000 euros, tres iPhones XS i tres forfets de temporada a Grandvalira. A més, aquests dies el túnel d’Envalira i el transport públic són gratuïts. El president d’Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrier, va agrair una vegada més «els esforços» de l’Administració i «tot i que estem bastant tranquil·lets, estem molt contents de la resposta que està donant la gent».

A l’espera de Tolosa

Amb tot, aquest matí el cap de Govern en funcions, Toni Martí, es reunirà a Tolosa amb el prefecte d’Occitània per decidir quan es reobrirà la carretera. Serà a partir d’avui, doncs, quan faran declaracions, però segons l’empresari Antoni Miralles, «les previsions són molt bones i, tot i que encara no s’ha dit oficialment, es parla que dimecres o dijous» ja podria estar en funcionament el carril de pas alternatiu.