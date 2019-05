Alerta a la Seu de temptativa d’estafa a gent gran

Els Mossos d’Esquadra han alertat d’una temptativa d’estafa a gent gran a la Seu d’Urgell. Un padrí ha denunciat la visita d’una falsa enquestadora que li va assegurar que realitzava un estudi per al Sant Hospital i que presumptament volia estafar-lo o, fins i tot, robar a casa seva, segons va explicar.

Els fets van passar entre dimecres i dijous de la setmana. Durant l’entrevista, la dona li va fer un seguit de preguntes encaminades a pautar la seva rutina diària. Tot i que l’home li va sol·licitar una acreditació, no va aconseguir que la hi mostrés. Després de la visita va trucar al centre mèdic i va constatar que no existia cap treballadora contractada amb aquest objectiu.



La dona va contactar l’endemà amb l’avi per avisar-lo que obrís la porta a dos homes que li portarien unes plantilles. Tanmateix, el padrí es va espantar i no els va deixar entrar a casa. Seguidament, va comunicar el seu cas a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Seu d’Urgell, que és qui ha donat la veu d’alerta.



La policia catalana, seguint el protocol, aconsella demanar sempre l’acreditació a les persones que truquen a la porta oferint serveis diversos i recomana que davant de qualsevol dubte es contacti amb l’empresa a la qual presumptament representen per confirmar-ne la identitat o bé facin arribar els seus dubtes als agents policials, va informar Ràdio Seu.

Altres casos

En els últims anys, les estafes a la gent gran s’han vist incrementades substancialment. Segons dades de la CCMA, durant els primers sis mesos del 2018 hi va haver un 50% més de robatoris que en el mateix període de l’any anterior. Aleshores, els delinqüents es posaven en contacte amb persones grans fent-se passar per Mossos o advocats. Els deien que un familiar seu estava detingut a comissaria per un delicte greu i els demanen una fiança perquè no entrés a la presó. El cas més sonat va ser el d’una dona de 94 anys a qui li van robar més de 4.000 euros i diverses joies enganyant-la amb el suposat arrest del seu fill.