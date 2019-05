Les denúncies per agressions al medi ambient creixen un 6%

L’any passat el departament de Medi Ambient va rebre 145 denúncies o queixes relacionades amb agressions al medi ambient, un 6% més que el 2017. A més, 45 van ser fotodenúncies, una més que l’any anterior. «El fet de fer partícip al ciutadà ha permès que cada vegada estigui més implicat en la preservació el medi ambient», va manifestar el divendres la ministra en funcions de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Sílvia Calvó, amb motiu del Clean Up Day.



El més habitual, tal com es constata al llarg dels anys, és que siguin els problemes relacionats amb l’abocament de residus els que de manera més freqüent denuncien els ciutadans. De fet, l’any passat el 47% de les fotodenúncies estaven relacionades amb aquest problema. Així, és habitual que es facin arribar a Medi Ambient fotografies en què es poden veure tota mena de deixalles a l’entorn natural, des de rodes de vehicles a deixalles domèstiques i fins i tot mobles o vehicles.



Eines com la fotodenúncia, que es va implementar el 2012 i que permet tramitar i localitzar una incidència a través de l’aplicació de Medi Ambient, juguen un paper de «conscienciació», va afegir la titular davant dels 800 joves dels diferents sistemes educatius que van participar en la jornada de neteja del medi.

Altres denúncies

Si els residus abandonats encapçalen el rànquing de denúncies més freqüents, en segon lloc l’any passat hi va haver aspectes que afecten el paisatge, amb un 27%. En aquest apartat hi ha per exemple la constatació d’infraestructures i edificis deteriorats o barraques i naus en mal estat. Un 18% estaven relacionades amb la contaminació de les aigües superficials, un 4% amb la contaminació lumínica i el 4% restant feien referència al medi atmosfèric, segons les dades facilitades des de Medi Ambient. Per resoldre aquestes denúncies, des del ministeri es compta amb la col·laboració dels comuns, ja que sovint es tracta de problemes que són de la seva competència. Els ciutadans poden veure, a més, en quin punt de tramitació es troba allò que han denunciat, a través de la pàgina web de Medi Ambient.