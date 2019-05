En record de totes les persones que ja no hi són

L’Associació Marc G. G. va organitzar ahir una nova marxa popular solidària en record de tots els que ja no hi són amb la finalitat de «fer arribar a tot Andorra que existim», va manifestar la presidenta de l’entitat, Rosa Galobardes, a la vegada que va restar importància a la recaptació que s’obté

L’entitat vol donar-se conèixer arreu del país

per la venda de dorsals i samarretes. «Hi ha molta gent del país que encara no ens coneix. La fita de la caminada no és guanyar diners», va precisar. L’associació acompanya a les persones en el procés de dol que pateixen quan perden un ésser estimat, mitjançant trucades i reunions per superar aquesta etapa. En aquesta edició, i ja en són sis, van participar més de 550 persones.



El temps va acompanyar i la caminada, amb un recorregut de tres quilòmetres i mig per Escaldes i Andorra la Vella, es va fer amena. A més, els participants van poder gaudir abans i després de diverses activitats lúdiques i esportives. Ja ho diu la dita que l’important és participar i aquesta activitat va ser la tònica de la jornada. Perquè no es tractava de guanyar, sinó de reconnectar amb un mateix i amb la societat. A més, als participants els esperaven a la meta un reguitzell d’obsequis força atractius: una nit a l’hotel Hermitage per a dues persones, sortejos d’entrades per a Caldea i Grandvalira, classes de ioga i, fins i tot, sessions amb entrenadors personals. Per tant, tot i que Marc G. G. és una associació d’ajuda mútua, Galobardes va indicar que aquestes iniciatives s’han d’encarar «amb alegria» i fer veure d’aquesta manera «que es pot superar una pèrdua i tirar endavant». De fet, «no en surt cap benefici de fer aquesta marxa popular», va precisar la secretària de l’associació, Montserrat Moles, a la vegada que va assenyalar que «la majoria d’anys hem perdut diners».

Més activitats

L’associació ja té planificades altres activitats per a finals del 2019 més enllà de les reunions periòdiques que realitza en diferents grups d’ajuda mútua. A l’octubre, durà a terme una conferència a càrrec del comunicador espiritual espanyol Denis Astelar i, a finals de novembre, el metge Juanjo López Martínez explicarà «experiències properes a la mort» que ha pogut observar al llarg dels seus 25 anys fins de la unitat d’Urgències de l’Hospital Santa Maria del Rosell de Cartagena, on es practica teràpia regressiva, va anunciar Galobardes.