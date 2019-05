Grandvalira incrementa el mercat estranger un 35%

Des que la temporada 2012-13 Grandvalira va acollir per primera vegada una prova de la Copa del Món de la FIS els dies d’esquí venuts, és a dir, el nombre d’esquiadors, procedents del mercat internacional han incrementat un 35%. De manera paral·lela, durant aquests set anys també ha augmentat fins a un 50% la facturació procedent de la despesa que fa aquest grup de visitants al domini esquiable de les valls d’Orient. Encara que només tenen en compte aquells forfets venuts a través d’agències o operadors turístics, les dades expliquen el creixement que ha patit els darrers anys l’estació en nombre de visitants.



Aquestes dades dibuixen una tendència a l’alça en esquiadors procedents d’Holanda, Bèlgica, Polònia, els països nòrdics, Rússia o fins i tot Israel, mentre que es mantenen mercats internacionals ja consolidats com França i Anglaterra. Tot i això, el mercat espanyol continua representant encara una mica més de la meitat dels visitants que esquien a les pistes de Grandvalira. La diferència, però, cada vegada s’escurça més. «Els segments de mercat que més han crescut són aquelles que per nosaltres fa uns anys eren els menys estratègics», ha explicat el director general de Grandvalira, Alfons Torreño, a l’ANA. A més, ha qualificat de «crucial» aquest canvi de paradigma per explicar el creixement que ha patit l’estació els darrers anys.

Accions de visibilització

Tot i l’organització de la Copa del Món, i altres esdeveniments internacionals com el Quilòmetre Llençat, el Total Fight, Torreño destaca que darrere de l’acollida de les competicions internacionals, que «serveixen per donar prestigi i visibilitzar al domini esquiable», hi ha «tota una feina» d’estratègia comercial i de campanyes de comunicació que completen les tres potes que han fet possible el creixement, precisa el director general.