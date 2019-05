DA liderarà set ministeris, L’A n’encapçalarà quatre i CC, un

Liberals va avalar ahir l’acord programàtic al qual han arribat amb DA i CC per fer factible el govern tripartit. Els Demòcrates també van aprovar ahir la proposta i els massanencs ho faran oficialment avui. L’entesa inclou quatre ministeris per L’A –Presidència, Funció Pública, Turisme i Afers Socials i Habitatge–, set per DA –Educació, Sanitat, Cultura i Esports, Sostenibilitat, Agricultura i Medi Ambient, Afers Exteriors, Finances i Ordenament Territorial– i un per Ciutadans Compromesos –Justícia i Interior–. El pacte permetrà que dimecres Xavier Espot sigui investit cap de Govern amb majoria absoluta i que, per tant, no sigui necessària segona volta.



El pacte inclou la renúncia a la consulta sobre l’avortament i el compromís d’estudiar l’impacte d’Europa

Sobre els noms que encapçalaran les esmentades carteres ministerials encara no n’ha transcendit gairebé cap, ja que els líders de les tres formacions porten la qüestió amb molta discreció i prefereixen no fer-los públics fins després de la investidura. Amb tot, aquests darrers dies ja han anat sonant noms que podrien repetir en el nou Executiu com ara Eric Jover, Sílvia Calvó o Jordi Torres, així com d’altres nous com el de Landry Riba o Joan Martínez Benazet.

Acord programàtic per escrit

Pel que fa a l’acord programàtic, entre els punts més importants del document aprovat pels socis del pacte hi ha el compromís d’afegir estudis d’impacte de l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) tal com CC –juntament amb terceravia– han reclamat en diferents ocasions o el compromís de no apujar impostos per mantenir una fiscalitat competitiva.



En general, segons fonts dels diversos partits implicats, les negociacions s’han portat sota una molt bona sintonia i amb la gran majoria d’aspectes s’ha aconseguit tancar un acord fàcilment. Quedarien encara petits serrells de temes menys transcendents que s’acabarien de llimar avui. Amb tot, tota negociació requereix també de renuncies o modificacions i un dels aspectes en el que era complicat que DA cedís era el de l’avortament. Finalment, liberals ha accedit a renunciar a la consulta sobre la interrupció de l’embaràs que portava en el seu programa electoral, ja que tant DA com CC han deixat clar que podria posar en perill l’actual estructura d’Estat.



Pel que fa a altres temes importants com ara l’aeroport, les forces han acordat potenciar el de la Seu com DA ha defensat des de l’inici però paral·lelament estudiar la viabilitat de construir-ne un en territori nacional. Tampoc renuncien a l’heliport i inclouen com a temes essencials, a petició de CC, diverses infraestructures per a la Massana que permetin millorar l’accés a les pistes i descongestionar el trànsit de la parròquia, entre d’altres. Així mateix, coincideixen en la necessitat d’apujar el salari mínim vora els 1.300 euros i estan tots disposats, també DA, a fer petits retocs a la Llei de la Funció Pública que poden passar o bé per modificar part de la llei o bé a través dels reglaments que se n’han de despendre.

Progressistes SDP triaran nou president el 15 de juny

El consell nacional de Progressistes-SDP es va reunir dissabte amb l’objectiu d’analitzar els resultats electorals del passat 7 d’abril i per oficialitzar la renúncia dels seus membres després dels mals resultats als comicis. Així, doncs, la formació decideix seguir endavant però han obert un procés per renovar l’executiva. En aquest sentit, el proper 15 de juny se celebrarà una assemblea general extraordinària on tothom qui hi estigui interessat podrà presentar candidatura i la qual servirà per triar el nou president del partit. Jaume Bartumeu no ha decidit encara si es tornarà a presentar al càrrec.