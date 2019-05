La normalitat torna a la FAF amb una jornada d’infart

La normalitat va tornar ahir a la Federació Andorrana de Futbol (FAF) amb la penúltima jornada dels play-off de la Lliga Multisegur Assegurances i de la Lliga Unida, que van ser d’infart, esportivament parlant. Els duels es van disputar amb perfectes condicions després que el passat dimarts el secretari de l’entitat, Tomàs Gea i, el seu president, Víctor Santos, fossin detinguts en el marc de l’operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen. A més, divendres, la junta directiva es va reunir amb quasi tots els clubs per transmetre’ls normalitat, fet que s’havia reclamat durant la setmana.

L’Inter vol entrar a Europa i no falla

En la penúltima jornada de la Lliga Multisegur Assegurances, l’Inter d’Escaldes va sorprendre al Vallbanc FC Santa Coloma i el va guanyar per 2 a 1, tot i això el conjunt colomenc encara té opcions de guanyar la competició. Així, el Vallbanc, que es podia proclamar campió, ara és segon a la lliga, a un punt de la UE Sant Julià que es va imposar amb total autoritat a la UE Engordany per 3 a 0. Per tant, la victòria es decidirà la setmana que ve al clàssic entre el primer i el segon de la competició. Per un altre costat, els escaldencs buscaran jugar l’Europa League contra la UE Engordany.

L’FC Encamp ja és equip de Segona

No va poder ser i els pronòstics es van complir. L’FC Lusitans va aconseguir empatar a 0 contra la UE Santa Coloma i jugarà la promoció de descens mentre que la victòria per 4 a 1 dels encampadans contra l’FC Ordino va ser insuficient per mantenir la categoria.

L’Atlètic Club d’Escaldes, a primera

Com estava previst, amb una segona volta immaculada, amb tan sols un empat en els play-off, l’Atlètic Club d’Escaldes es va imposar ahir a la Nova Constructora Penya Encarnada per 2 a 0 i jugarà la pròxima temporada a la Lliga Multisegur Assegurances. Richi va anotar al minut 42, de fora l’àrea i Lafont, ja a les acaballes del partit, va tornar a anotar per certificar aquest merescut ascens. Més ajustada està la segona posició dels play-off de la Lliga Unida, ja que el CE Carroi i la Immobiliària CISA FS La Massana es troben empatats a punts. H