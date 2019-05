Andorra cau contra Bulgària i és penúltima

Els Isards es van emportar dissabte una altra gerra d’aigua freda al Campionat d’Europa, a la Conferència 2 Sud i van perdre per 41 a 20 contra Bulgària i, per tant, l’ascens haurà d’esperar a la temporada vinent, ja que és penúltima de grup.

En aquest sentit, els errors defensius van castigar a un conjunt tricolor que tot i estar inspirat ofensivament, es va veure superat múltiples vegades. Des del primer moment, els andorrans es van veure per l’efectivitat búlgara i amb un tres i no res els rivals van posar un 9 a 0 en el marcador. Tot i això, els andorrans es van refer però cada bona acció tenia resposta i per tant, igualar el marcador era molt difícil. Al descans, el resultat era de 18 a 5.

Després, els búlgars seguien mostrant un gran nivell i el marcador se seguia ampliant de manera que els andorrans ja donaven l’enfrontament per perdut i encara que van augmentar el ritme de joc, va ser impossible.