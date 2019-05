L’RN22 reobrirà divendres

El malson que viu des de fa tres setmanes el Pas de la Casa és a punt d’arribar a la seva fi. El cap de Govern en funcions, Toni Martí, ha anunciat aquest matí des de Tolosa que la carretera RN22 reobrirà aquest divendres a la tarda, després que «les obres ja estiguin suficientment avançades i s’hagi col·locat un mur perquè en cas d’una nova esllavissada, no afecti els carrils habilitats». Malgrat això, els vehicles hauran de circular amb certa limitació de velocitat.



Segons Martí, la carretera estarà operativa en ambdós sentits de la marxa i a tots els efectes serà «100% segura per a tot tipus de transport, també per a camions d’alt tonatge», va afegir. D’aquesta manera, tant la prefectura d’Occitània i la Direcció interdepartamental francesa de carreteres del sud-oest (Dirso) com l’Executiu andorrà, compleixen el calendari establert que havia fixat en un període d’entre tres i quatre setmanes la reobertura de la frontera. «Avui hem tingut la feliç notícia que la carretera es reobrirà divendres, però el millor és que en les previsions més optimistes es deia que es podria obrir un pas alternatiu d’un carril, i finalment es farà en tots dos sentits de la marxa amb total normalitat», va celebrar Martí. Una vegada més, va agrair que França «hagi posat tots els mitjans tècnics i humans» i que estiguin treballat «fins i tot en dies festius, de 6.00 a 21.00 hores» a ple rendiment.

La col·laboració continuarà

La conclusió que va extreure el cap de Govern en funcions de tot plegat va ser que «aquest sistema de funcionament és l’adequat» i va destacar la «màxima transparència» que hi ha hagut entre ambdós governs. En aquest sentit, Martí va explicar que el prefecte d’Occitània, Étienne Guyot, li havia ofert «gustosament» continuar amb la dinàmica actual de «franca col·laboració» i li va demanar que traslladi al pròxim cap de Govern –que es determinarà demà– que la voluntat de la prefectura és «seguir informant i donant de primera mà les dades més fiables i realistes en relació a la reconstrucció».

Al costat del Pas

Segons el teixit empresarial i comercial del Pas de la Casa, la localitat encampadana sempre ha estat abandonada per part del Govern, especialment en comparació amb l’eix central. Aquests dies molts han assegurat que s’ha parlat «més que mai» del poble i els agradaria que a partir d’ara l’Executiu continués amb campanyes de turisme i promoció. Martí, però, va afirmar que «si hi ha hagut un Govern que ha prestat atenció al Pas, ha estat el nostre» i va recordar que fa vuit anys, durant el seu primer mandat, es van fer els primers embelliments a la localitat. Tanmateix, va reiterar les signatures d’acords amb París per finançar paraallaus i, malgrat reconèixer que «tot es pot millorar», va afirmar que «dins les seves possibilitats, el Govern mai ha deixat de fer costat al Pas de la Casa».