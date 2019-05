Detenen un home per agredir amb un got de vidre a un altre

La Policia va detenir el passat cap de setmana a Andorra la Vella un noi resident de 24 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Els agents van ser requerits per una baralla en un establiment d’oci nocturn on el detingut va causar presumptament lesions al cap amb un got de vidre a un altre client, segons va informar ahir el servei de l’ordre. En total, els agents van arrestar 15 persones durant la setmana passada.



Tres persones van ser detingudes els efectes de l’alcohol, la xifra de controlats per cometre un delicte contra la seguretat del trànsit més baixa de l’any. La taxa més alta la va donar un home resident de 41 anys, que la matinada de diumenge va bufar 1,76 grams d’alcohol per litre de sang en control rutinari. La més baixa, per contra, la va donar un home resident de 65 anys (1,12 g/l) després de cometre una infracció del Codi de circulació.

Nou cas de violència de gènere

Un home no resident de 44 anys va ser controlat com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic, injúries, amenaces i resistència a funcionaris de Policia en l’exercici de llurs funcions. Els agents van ser requerits a l’habitació d’un hotel del Pas de la Casa la nit de dimecres per una desavinença conjugal. En ser qüestionat pels fets, el detingut va tenir unes reaccions desproporcionades i agressives envers els policies.



Per últim, els agents van detenir dos homes, un al Pas i l’altre a Sant Julià de Lòria, per desobeir l’ordre d’expulsió administrativa del país per un període de tres anys. A més, van controlar un home no resident de 39 anys per consum de cocaïna després que els agents van ser requerits en un domicili particular perquè el detingut feia soroll i molestava els veïns.